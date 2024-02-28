Aşevine özel kuru gıda ihalesi

Bolu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi için kapsamlı bir kuru gıda alım ihalesi duyurdu. Bu stratejik adım, belediyenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yerel halkın beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. İhale, modern teknolojileri kullanarak tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve teklifler EKAP üzerinden alınacak.

İhale süreci EKAP’ta

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile yürütülecek olan bu ihale, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. İhale süreci ve ilgili tüm dokümanlar, EKAP platformu üzerinden kolayca erişilebilir durumdadır, bu da sürecin şeffaflığını ve erişilebilirliğini artırıyor.

İhalenin kapsamı ve önemi

İhale, iki ana kısımdan oluşuyor: Birinci kısım, Aşevi'nin ihtiyaç duyduğu 67 çeşit kuru gıda alımını kapsarken, ikinci kısım ise 5 çeşit günlük gıda alımını içeriyor. Bu gıdalar, belirlenen teslim süresi içinde, yani 30 Eylül 2024 tarihine kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi'ne teslim edilecek. Bu ihale, Bolu Belediyesi'nin toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik taahhüdünün bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Katılım koşulları ve şartlar

İhaleye katılım için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri ihale dokümanında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Yalnızca yerli isteklilerin kabul edildiği bu ihalede, tekliflerin elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile imzalanması ve EKAP üzerinden sunulması gerekmektedir. Bu, ihale sürecinin hem daha güvenli hem de daha verimli olmasını sağlamaktadır.

Ekonomik ve mali yeterlilik

İhale dokümanı, ekonomik ve mali yeterlilikle ilgili özel bir kriter belirtmemekle birlikte, tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceğini vurgulamaktadır. Bu, ihale sürecinin adil ve rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan bir faktördür.

Teknik yeterlilik ve ihale süreci

Mesleki ve teknik yeterlilikle ilgili olarak belirlenen özel bir kriter olmamasına rağmen, ihale süreci ve tekliflerle ilgili tüm detaylar EKAP üzerinden erişilebilir durumdadır. Bu, potansiyel katılımcıların ihaleye dair tüm gerekli bilgilere kolayca ulaşabilmesini sağlar.

İhale sonucu ve sözleşme

19 Mart 2024 tarihinde son tekliflerin alınmasıyla sonuçlanacak olan ihale süreci, Bolu Belediye Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi'nde e-tekliflerin açılmasıyla devam edecek. İhale sonucunda, en uygun teklifi veren istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. Bu sözleşme, ihale kapsamında alınacak kuru ve günlük gıda ürünlerinin teslimatı ve ödeme koşullarını detaylandıracak.

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