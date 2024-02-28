28 Şub 2024 - 18:00- Gündem G:

Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

Karadeniz'in şirin ilçesi Kemalpaşa’da ilginç bir hikaye; Kamyonetin tavanında seyahat eden 'Pamuk' isimli köpek, cesur yolculuklarıyla ilçenin simgesi haline geldi. Adrenalin dolu bu macerayı keşfedin.

Esra Perçin
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Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi mask
Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi
Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi
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Karadeniz, sadece benzersiz doğası ve kültürüyle değil, aynı zamanda ilginç hikayeleri ve karakterleriyle de dikkat çekiyor. Bu özgün bölgenin en dikkat çekici hikayelerinden biri, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve adrenalin dolu bir tutkuya sahip olan 'Pamuk' isimli köpekten geliyor.

Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

Karadeniz'in Cesur Yolcusu: Pamuk

Kemalpaşa ilçesinin Üçkardeş köyünde yaşayan Adem Kabaosmanoğlu'nun yavruyken sahiplendiği Pamuk, kamyonetin içinde ya da kasasında değil, tavanında yolculuk etmeyi tercih ediyor. Bu alışılmadık seyahat yöntemi, Pamuk'u ilçenin sevilen maskotlarından biri haline getirdi.

Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

Tehlikeli Tutkunun Hikayesi

Pamuk'un bu tehlikeli tutkusu, sahibi Adem Kabaosmanoğlu'nu başta oldukça endişelendirmiş. Ancak zamanla, Kabaosmanoğlu, köpeğinin bu davranışına alışmış ve aracını Pamuk'un güvenliği için daha dikkatli kullanmaya başlamış. Pamuk, her seyahate çıktığında, aracın tavanına çıkıp, kilometrelerce yolculuk yaparak, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

İlçenin Adrenalin Tutkunu

Pamuk, sadece seyahatlerde değil, ilçede dolaşırken bile aracın tavanından inmeyi reddediyor. Bu durum, onu "Karadeniz'in adrenalin tutkunu köpeği" olarak ünlü yapmış. Köpeğin bu sıra dışı hobiye nasıl başladığına dair merak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kabaosmanoğlu, Pamuk'un kamyonete nasıl çıktığını ve tavan üzerinde seyahat etmeyi nasıl bu kadar sevdiğini anlatırken, dinleyenler hayretler içinde kalıyor.Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

Sosyal Medyanın Yeni Yıldızı

Pamuk'un maceraları, görenler tarafından hızla sosyal medyada paylaşılıyor. Köpeğin cesur yolculukları, fotoğraflar ve videolarla belgelenerek, internet üzerinden binlerce kişiye ulaşıyor. Bu ilginç hikaye, Karadeniz'in sadece insanlarının değil, diğer canlılarının da ne kadar özgün ve ilginç olabileceğini gösteriyor.Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuğun enteresan hikayesi

Karadeniz'in macera tutkunu köpeği Pamuk, sıra dışı yolculukları ve cesur kalbiyle, sadece Kemalpaşa'nın değil, tüm bölgenin sevgilisi haline gelmiş durumda. Bu hikaye, hayvanların da insanlar gibi benzersiz kişiliklere ve tutkulara sahip olabileceğinin canlı bir örneği olarak hafızalarda yer ediniyor.

# karadeniz

28 Şub 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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