- Asayiş

10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza!

Kastamonu Cide'de 10 köpek, anesteziyle ölüme terkedildi. Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak 21,648 TL ceza kesti. Olay, hayvan haklarına dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza! mask
10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza!
10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza!
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Polis Harekete Geçti, Şüpheliler Yakalandı
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, aralarında bir muhtar ve azanın da bulunduğu 3 şüpheli, bu vahşi eylemin arkasındaki isimler olarak tespit edildi. Şüphelilere, toplamda 21 bin 648 lira para cezası kesilerek, hayvanlara karşı işlenen suçlara göz yumulmayacağının mesajı verildi.

10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza!

Hayvan Hakları Ön Planda
Olay, 24 Şubat'ta Cide ilçesinin Kemerli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölge sakinlerinin dikkati ve hızlı ihbarı üzerine, polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri, derhal harekete geçti. Zor durumda bulunan köpekler, yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na nakledilerek tedavi altına alındı.10 köpeği ölüme terk eden şahıslara ağır ceza!

Toplumun Tepkisi ve Adalet Arayışı
Bu olay, hayvan haklarına yönelik farkındalığın artmasına ve toplumun bu tür eylemlere karşı daha duyarlı hale gelmesine neden oldu. Vatandaşlar, hayvanlara yönelik şiddetin her türlüsüne karşı çıkarken, yetkililerden bu tür suçlara karşı daha sert önlemler almasını talep ediyor.
# doğa, polis, tedavi

28 Şub 2024 - 10:57 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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