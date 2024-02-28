Dünya pazarlarında ilk erik hasadında rekor fiyat!

Mersin'in Mut ilçesi, Türkiye'de örtü altı erik üretiminin öncüsü olarak bu yıl da ilk hasadıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın ilk erikleri, uluslararası pazarlarda kilosu 150 dolar gibi rekor bir fiyattan alıcı buluyor. Bu özel ürün, özellikle Rusya ve Dubai pazarlarında büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin Erik Başkenti: Mut

Mut ilçesi, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Özellikle erik üretiminde lider konumda olan Mut, örtü altı tarımı sayesinde yılın ilk eriklerini piyasaya sürerek üreticilerine önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Bu yılki hasatta 15 bin 200 dekar alanda 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor, bu da Mut'un Türkiye'deki erik üretiminin yaklaşık %21'ini karşıladığını gösteriyor.

Dünya Pazarlarında Türk Erikleri

Bu yılki ilk hasat, Rusya ve Dubai gibi uluslararası pazarlarda büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 dolar gibi dikkat çekici bir fiyattan satışa sunulan erikler, Türkiye'nin tarım ve ihracat alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mut'un erik üretimindeki kapasitesine ve bölgedeki çiftçilerin ihracat odaklı çalışmalarına dikkat çekiyor.

İlk Hasat ve İhracat Başarısı

Üretici Tayfun Gezer, bu yıl Türkiye'de ilk yeşil eriği çıkaran kişi olmanın gururunu yaşıyor. Gezer, "Eriğimiz Rusya’ya ve Dubai’ye ihraç edilmekte. Küçük başlayıp yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz" diyerek, bölgedeki tüm çiftçilere örnek olmayı ve üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün bekleyen Gezer, fiyatların ürün çoğaldıkça düşeceğini ancak ilk hasadın her zaman daha değerli olduğunu vurguluyor.

Gözler Örtü Altı Üretimde

Mersin Mut, örtü altı tarımıyla yılın ilk eriklerini sunarak, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin tarım sektöründeki yenilikçi yüzünü gösteriyor. Bir hafta içinde birçok serada hasatların yoğunlaşması beklenirken, Mut'un erikleri dünya pazarlarında Türkiye'nin adını duyurmaya devam edecek.