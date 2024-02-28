Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu!

Hızlı Müdahale Yangını Engelledi

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Pirahmetli köyünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başladı. Bölgedeki ormanlık alan, alevlerin hızla yayılmasına zemin hazırlarken, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve arazözlerin hızla olay yerine sevk edilmesi faciayı önledi. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle yangın, başladığı ormanlık alanda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tosya'da Otluk Alanda Çıkan Yangın da Kontrol Altında

Benzer bir olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyünde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Her iki yangın da, ekiplerin tecrübesi ve hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu.

Önlem ve Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da yaşanan bu yangınlar, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonu boyunca bölgede sürekli olarak hazır bulunarak, olası yangınlara karşı mücadelede etkin bir rol oynamaya devam ediyor.