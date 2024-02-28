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Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!

Bolu, Yeniçağa'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptı; yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti.

Anadolu Ajansı
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Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü! mask
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyere çarpması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Mengen'den Bolu istikametine seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 34 TH 3922 plakalı araç, Eskiçağa köyü kavşağında kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kaza, bölgede endişe ve paniğe neden oldu.

Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!

Kazanın Detayları ve Yaralanan Yolcu

Kaza, yerel saatle sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.C., yaşanan bu talihsiz olayda yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazazedeye ilk müdahaleyi yaparak durumu kontrol altına aldı. Yaralı yolcu, acil servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Burada, yaralının tedavisine derhal başlandı.Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Akışı

Kaza sonrasında bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Trafik akışı, kaza nedeniyle bir süreliğine aksadı. Ancak, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde trafik normale döndü.

Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü!

Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bu tür kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğinin bir hatırlatıcısı niteliğinde. Uzmanlar, özellikle kavşaklarda ve bilinmeyen yollarda hız limitlerine uyulması, dikkatli sürüş yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

# araç, trafik

28 Şub 2024 - 11:23 Bolu/ Yeniçağa- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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