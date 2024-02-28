Ormanların kabadayısı vatandaşın cep telefonuna yansıdı

Ormanların Kabadayısı: Porsuk Bolu- Zonguldak'ta Sahneye Çıkıyor

Batı Karadeniz'in sık ormanlarında, cesareti ve kabadayı tavırlarıyla tanınan bir yırtıcı, son zamanlarda Bolu-Zonguldak bölgesinde sıkça görülmeye başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen bu yırtıcı hayvan, bir doğa severin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nadir Görüntü: Tehlike Altındaki Porsuk Kameralara Yakalandı

Devrek ilçesinde yaşayan Hüsnü Ermek, ormanlık alanda stres atmak amacıyla yaptığı gezinti sırasında, yiyecek arayan bir porsukla karşılaştı. Kırmızı listeye alınan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu porsuk, Ermek tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ermek, bu nadir karşılaşmayı ve porsuğun cesur davranışlarını videoya aldı.

Doğa Severin Gözünden: Porsukla Karşılaşma Anı

Ermek, orman gezintilerinin stres atma yöntemi olduğunu belirtti ve porsukla karşılaşma anını şöyle anlattı: "Ormanda dinlenirken, önce porsuğun sesini duydum ve harekete geçtim. Hayvanın bana doğru geldiğini fark ettim ve bu anı videoya almak istedim. Porsuğun saldırgan olabileceğini biliyordum, ancak o an sadece video çekmeye odaklandım. Gerçekten güzel ve unutulmaz anlar yaşadım."

Doğal Yaşamın Korunması Çağrısı

Bu olay, Batı Karadeniz ormanlarının zengin biyoçeşitliliğine ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların korunmasının önemine dikkat çekiyor. Nadir görülen porsuk gibi yırtıcıların doğal ortamlarında görüntülenmesi, doğa ve yaban hayatı koruma çabalarına katkıda bulunuyor ve bu konudaki farkındalığı artırıyor.