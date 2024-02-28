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Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi

Altay, Trendyol 1. Lig'de son 5 iç saha maçında 10 puan toplayarak dikkat çekiyor. Salih Sarıkaya'nın skor katkısı ve İzmir ekibinin yükselişi, futbol severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi mask
Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi
Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi
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Trendyol 1. Lig'de zorlu bir mücadele sergileyen Altay, son dönemde iç saha maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İzmir temsilcisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı son 5 iç saha maçında elde ettiği başarılarla form grafiğini yükseltti.

Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi

Altay, rakiplerine meydan okuyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı son 5 maçta, Altay Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ve Giresunspor'u mağlup etmeyi başarırken, Erzurumspor FK ile de berabere kaldı. Bu süreçte tek mağlubiyetini ise güçlü rakibi Kocaelispor karşısında yaşayan İzmir ekibi, bu maçlardan 10 puan çıkarmayı başardı. Altay, bu sonuçlarla birlikte ligdeki konumunu da güçlendirerek 17. sıraya yerleşti.

Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi

Sarıkaya skor katkısında bulunuyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün performansla takımının en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Salih Sarıkaya, bu sezon da önemli bir kilometre taşına ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu, Giresunspor maçında takım arkadaşı Murat Uluç'un attığı golün asistini yaparak, bu sezonki ilk doğrudan skor katkısını sağladı. Sarıkaya, bu sezon ligde 23 maçta 1973 dakika sahada kalarak, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi

Altay'ın iç saha gücü ve yükselişi

Altay'ın iç saha performansı, özellikle zorlu rakipler karşısında sergilediği direnç ve kazanma arzusuyla ön plana çıkıyor. İzmir ekibi, son 5 iç saha maçındaki başarısıyla hem taraftarlarını heyecanlandırıyor hem de ligdeki konumunu güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Altay'ın bu performansı, ligdeki diğer takımlar için de dikkat çekici bir yükseliş olarak değerlendiriliyor.

Altay'ın iç saha performansı dikkat çekiyor: Trendyol 1. Lig'de yükselişe geçen İzmir ekibi

# erzurumspor, izmir, ankara

28 Şub 2024 - 12:05 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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