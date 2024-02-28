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Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor

Göztepe'nin Cezayirli futbolcusu Billel Messaoudi, Trendyol 1. Lig'de 3 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Sakatlıklarına rağmen parlak performans sergileyen Messaoudi, takımının en değerli oyuncusu olarak öne çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor mask
Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor
Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor
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Trendyol 1. Lig'in gözde takımlarından Göztepe'nin Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi, bu sezon sergilediği etkileyici performansla adından sıkça söz ettiriyor. Belçika'nın KV Kortrijk takımından sezon başında kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklara rağmen sahada fark yaratmayı sürdürüyor.

Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor

Sakatlıkları aşan performans

Messaoudi, 2023-2024 sezonunda 726 dakika süre alarak 3 gol ve 5 asistle takımına önemli katkılarda bulundu. Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Altay ve Adanaspor maçlarında gösterdiği üstün performansla toplamda 8 gole doğrudan etki eden Messaoudi, takımının en etkili oyuncularından biri haline geldi.

Göztepe'nin yıldızı Billel Messaoudi sahalara damga vuruyor

Yükselen bir yıldız: Stoilov'un etkisi

Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe, Messaoudi'nin katkılarıyla ligin dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Eyüpspor maçında sakatlanarak yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli oyuncu, iyileşerek sahalara döndü ve Adanaspor karşısında ilk 11'de yer alarak yıldızını bir kez daha parlattı.

Takımın en değerlisi

Göztepe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Billel Messaoudi, sakatlıklarına rağmen gösterdiği performansla takımın en başarılı oyuncusu olmayı başardı. Kenneth Mamah ve Yalçın Kayan'ı geride bırakarak 8 gole doğrudan katkı sağlayan Messaoudi, takımının en değerli isimlerinden biri.

Stoilov ve Messaoudi iş birliği

Stoilov'un Messaoudi'ye olan güveni tam. Adanaspor maçındaki başarılı performansın ardından Bulgar teknik direktör, Cezayirli yıldızı tekrar takımın vazgeçilmezleri arasına katmayı planlıyor. Göztepe'nin gelecekteki başarılarında Messaoudi'nin rolü büyük olacak.

28 Şub 2024 - 12:13 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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