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Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı: "Taşın altına herkes elini koymalı"

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, takım ruhu ve profesyonellik vurgusuyla, Trendyol 1. Lig'de kalan maçlar için birlik çağrısında bulundu. Süper Lig hedefine dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı: "Taşın altına herkes elini koymalı" mask
Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı: "Taşın altına herkes elini koymalı"
Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı: "Taşın altına herkes elini koymalı"
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Kocaelispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, takımının Trendyol 1. Lig'deki kritik mücadelesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin, ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bu zorlu süreçte, Tunalı'nın sözleri takım ruhunun önemini ve birlikte mücadelenin gerekliliğini vurguluyor.

Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı:

Beklenmedik sonuçlar ve yeniden ayağa kalkış

Kocaelispor, ligdeki 25. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu önemli maç öncesinde takım, Keçiörengücü karşısında alınan beklenmedik sonuçla moral bulma arayışında. Mesut Can Tunalı, "Mutlak galibiyet hedeflediğimiz Keçiörengücü maçında arzuladığımız sonucu alamadık. Ancak bu düşüşü Erzurumspor maçıyla sonlandırmak ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı:

Profesyonellik ve sorumluluk vurgusu

Profesyonel futbolun gerektirdiği disiplin ve sorumluluk bilincinin altını çizen Tunalı, her futbolcunun sürekli hazır olması gerektiğini belirtti. Kendisinin de bu bilinçle hareket ettiğini ve takımına maksimum katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı:

Ligdeki yolculuk ve süper lig hedefi

Ligde kalan 10 maçı 'final' olarak nitelendiren Mesut Can Tunalı, takım olarak her şeyin kendi ellerinde olduğunu ve Süper Lig'e çıkma hedefine ulaşabileceklerini vurguladı. "Göztepe maçı dahil, geriye kalan her karşılaşmayı kazanarak hedefimize ulaşabiliriz" diyen Tunalı, takım içi birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Erzurumspor FK maçı öncesi Kocaelisporlu Mesut Can Tunalı’dan büyük çağrı:

Takım ruhu ve ortak hedef

Mesut Can, konuşmasını, "Biz futbolcular ve teknik ekibimiz olarak sorunların üstesinden gelmek için birlikte çözüm arıyoruz ve bu çözümü bulacağımıza inancımız tam. Artık herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı. Bu sözlerle takım içindeki dayanışmanın ve ortak hedef doğrultusunda ilerlemenin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

# erzurumspor, galibiyet

28 Şub 2024 - 12:25 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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