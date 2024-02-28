Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ve Konyaspor 8. randevuda

Türkiye futbolunun köklü kupalarından biri olan Türkiye Kupası, futbolseverleri bir kez daha heyecanlandıran bir eşleşmeye sahne oluyor. İki güçlü rakip Beşiktaş ve Konyaspor, tarihlerinde 8. kez bu önemli kupada karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 7 müsabaka

Şimdiye kadar yapılan 7 müsabakada, her iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Beşiktaş, bu maçlardan 2'sini kazanırken, Konyaspor ise 3 galibiyet elde etti. Geriye kalan 2 maç ise tarafların birbirlerine üstünlük sağlayamadığı beraberliklerle sonuçlandı. Bu rekabetin son buluşması, 2020-2021 sezonunda, çeyrek final aşamasında yaşandı. Normal süresi 1-1 sona eren maç, penaltı atışları sonucu Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kupa yolculuğunda iki takımın performansı

Bu sezonki Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Beşiktaş, ilk rakibi Eyüpspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçerek güçlü bir başlangıç yaptı. Ardından Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Konyaspor'un yolculuğu ise 3. turda başladı. Yeşil-beyazlılar, sırasıyla Erbaaspor, Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Göztepe'yi mağlup ederek son 16'ya kaldı. Son 16 turunda Sivasspor'u 1-0 ile geçen Konyaspor, çeyrek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Futbolseverlerin gözü kulağı bu maçta

Türkiye Kupası, her zaman sürprizlere ve unutulmaz anlara sahne olan bir turnuva. Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki bu 8. randevu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın sonucu ne olursa olsun, sahada fair play çerçevesinde mücadele eden iki takımın performansı, futbolun güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serecek.

Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, evinde Tüpraş Stadyumu’nda, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:45'de başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Serkan Ok ve Esat Sancaktar olarak belirlendi.