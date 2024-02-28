Apple'ın elektrikli otomobil hamlesinde sürpriz dönüş: İşten çıkarmalar gündemde!

ABD merkezli teknoloji gigantı Apple, elektrikli otomobil piyasasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde beklenmedik bir karar alarak elektrikli araç geliştirme çalışmalarını durdurma kararı aldı. Şirket, bu alanda görev yapan yaklaşık 2 bin personelinin dikkatini ve enerjisini artık üretken yapay zeka projelerine yönlendirecek. Bu stratejik dönüş, Apple'ın inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığının yeni bir yansıması olarak görülüyor.

Yeniden yapılanma ve işten çıkarmalar gündemde

Şirket içi kaynaklardan sızan bilgilere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri, kurum içi bir toplantıda elektrikli otomobil üretimine son verme kararını açıkladı. Bu karar, donanım mühendisleri ve otomobil tasarımcıları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi etkileyecek. İlgili personel, şirketin diğer birimlerindeki açık pozisyonlara başvurma imkanı bulacak, ancak bazı çalışanların işten çıkarılması da gündemde.

Apple ve Tesla rekabetinde yeni bir sayfa

Apple, son 5 yıl içinde 113 milyar dolarlık AR-GE harcamasıyla elektrikli otomobil alanında önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyordu. Bu proje, özellikle Tesla'nın otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli araçlarına rakip olarak konumlandırılmıştı. Ancak şirket, henüz tüketiciye detaylı bir tanıtım yapmasa da, kamuoyunun dikkatini çeken test sürüşleriyle projenin varlığını hissettirmişti.

Neden bu karar alındı?

Apple'ın bu stratejik dönüşünün arkasındaki nedenler konusunda şirketten resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, elektrikli araç sektöründeki yoğun rekabet ve projenin beklenen ilerlemeyi kaydetmemesi gibi faktörler etkili oldu. Ayrıca, Apple'ın yapay zeka ve diğer teknolojik alanlarda daha stratejik avantajlar elde etme arzusu da bu kararda belirleyici bir rol oynuyor olabilir.

Sonuç ve gelecek projeksiyonları

Apple'ın elektrikli otomobil girişimini sonlandırma kararı, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Şirketin bu kararı, gelecekte yapay zeka ve diğer ileri teknolojilere daha fazla odaklanacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Apple'ın bu yeni yönü, teknoloji ve inovasyon alanında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.