Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, evinde Papara Park’ta, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17:30'de başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen olarak belirlendi.

Başakşehir ve Trabzonspor ilk kez kapışıyor

Türkiye futbolunun iki güçlü takımı, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda ilk defa karşı karşıya geliyor. Bu tarihi mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Başakşehir ile aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, daha önce Süper Kupa'da karşılaşmış ve mücadeleden Trabzonspor 2-1 galip ayrılarak kupanın sahibi olmuştu.

Tarihi rekabette 19. randevu

İki takım arasında ligde oynanan 18 maçta Başakşehir 7, Trabzonspor ise 3 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın kupa yolculuğu

Başakşehir, geçen sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmiş ve bu sezon kupaya 4. turdan başlamıştı. Turuncu-lacivertliler, kendi sahasında oynadığı maçlarda sırasıyla Şanlıurfaspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turunda Hatayspor ile yapılan mücadeleyi seri penaltı atışları sonucunda 4-3 kazanarak üst tura yükseldi. Trabzonspor ise kupaya 4. turda başlayarak Çorum FK ve Manisa FK'yı 3-1'lik skorlarla geçti. Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Başakşehir'in gol makinesi

Başakşehir'in bu sezonki gol yükünü çeken isimlerden biri de Krzysztof Piatek oldu. Sezon başında kadroya katılan Polonyalı golcü, performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 18 gol atan Edin Dzeko'nun ardından, 14'er golle Mauro Icardi, Rei Manaj ve Mame Thiam'ı takip eden Piatek, 13 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Piatek, Başakşehir'in 2019-2020 sezonundaki ilk ve tek şampiyonluğunda ligde 13 gol atan Edin Visca ve Demba Ba'dan sonra bu başarıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

Unutulmaz bir mücadele bizi bekliyor

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan bu mücadele, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak. Her iki takımın da kupada ilerlemek için sahaya en iyi futbolunu yansıtması bekleniyor.