5 Kalem enteral beslenme solüsyonu alımı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

5 KALEM ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU ALIMI

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

5 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/251878

1-İdarenin a) Adı : BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ b) Adresi : Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU c) Telefon ve faks numarası : 3742704575 - 3742704583 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, eczane birimi tarafından gönderilen siparişlerde (posta, e-mail, fax vb. şekilde) belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde (hafta içi 08:00/16:00) yapılacaktır. Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peyder pey alınacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye iştirak eden istekliler Ecza Deposu ise "Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi"; İthalatçı ise "Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi"; İmalatçı ise Sağlık Bakanlığı`ndan alınmış "İmalatçı Belgesi" ni sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Teklif edilen ürünler; T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (TİTUBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. TİTUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin (serum setleri ve aplikatörler dahil) TİTUBB tarafından onaylanmış ürün barkod numarasını ve internet çıktılarını, ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ihale dosyasında sunmalıdır. Onaylanmış ürün numarası bulunmayan veya yanlış onaylanmış ürün numarası beyanı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürünlerin (TITUBB) tarafından onaylı olması yeterli olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.