Üniversite öğrencilerine terörle mücadele bilinci aşılandı

Sosyal Medya ve Yüz Yüze Tuzaklara Karşı Korunma Yolları

Seminerde, öğrencilere sosyal medya üzerinden ve doğrudan yüz yüze gerçekleştirilen bölücü propagandalara karşı korunma yöntemleri anlatıldı. Terör örgütlerinin iletişim stratejileri ve kurdukları tuzaklar detaylı bir şekilde ele alınarak, öğrencilerin bu tuzaklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, aile içi iletişimin önemi ve devletin gençlerin yanında olduğu mesajı güçlü bir şekilde aktarıldı.

Önleyici Önlemler ve Farkındalık

Etkinlik, terörle mücadelede farkındalık oluşturma ve bağımlılıkla mücadelede önleyici önlemler alınması konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar arasında yer alan üniversite öğrencisi Ruşat Genç, seminerin gençleri kötü yollardan uzak tutma amacına hizmet ettiğini ve polis ekiplerinin verdiği bilgilerden memnun kaldıklarını belirtti.

Toplumsal Bilinçlendirme Faaliyetleri Devam Edecek

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceğini duyurdu. Mudurnu'da gerçekleştirilen bu seminer, terörle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bir parçası olarak önem taşıyor.