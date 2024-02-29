Mustafa Altındal: Esnafımız için bulunmaz nimet…

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal küçük esnafa verilen kredilerin esnafın finansal yükü hafifleterek, işletmelere güç kazandırdığını belirtti.
Bolu esnafına tarihi finansal destek
Bolu, küçük esnafına yönelik tarihi bir finansal destek paketiyle ekonomik bir canlanma yaşamaya hazırlanıyor. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıkladığı kredi paketleri, esnafın karşılaştığı ekonomik zorluklara karşı bir kalkan görevi görüyor.
Kredi paketlerinin detayları
Altındal tarafından duyurulan kredi paketleri, yüzde 25 faiz oranıyla 750 bin TL'ye kadar nakit desteği ve 1.5 milyon TL'lik araç ile 1.5 milyon TL iş yeri kredileri içeriyor. Bu destekler, özellikle pandemi döneminde büyük zorluklar yaşayan küçük işletmeler için bir umut ışığı oluşturuyor. Kredi paketlerinin esnafın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığı ve finansal yüklerini hafifleteceği vurgulanıyor.
Yoğun ilgi ve başvuru süreci
Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası'na kayıtlı 1127 üyenin bu kredi paketlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kredi limitlerinin artırılması ve kredi kapatma zorunluluğunun kaldırılması gibi yenilikler, esnafın daha rahat bir nefes almasını sağlayan önemli gelişmeler arasında yer alıyor.
Altındal teşekkür etti
Altındal, kredi paketlerinin hayata geçirilmesindeki destekleri için TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı'ya teşekkürlerini sunuyor. Bu desteklerin, esnafın işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıdığı ve finansal zorlukları aşmada büyük bir yardım olduğu belirtiliyor.
Kredi paketlerinin ekonomik etkisi
Bu kredi paketleri, Bolu'daki küçük esnafın işletmelerini büyütme, modernize etme ve zor zamanlardan daha güçlü çıkma şansını artırıyor. %25 faizli 750 bin TL'lik kredi ile 1.5 milyon TL'lik araç ve iş yeri kredileri, esnafın finansal yükünü hafifletiyor ve işletmelerin piyasada rekabet edebilirliğini güçlendiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.