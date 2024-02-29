Mustafa Altındal: Esnafımız için bulunmaz nimet…

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal küçük esnafa verilen kredilerin esnafın finansal yükü hafifleterek, işletmelere güç kazandırdığını belirtti.

Bolu esnafına tarihi finansal destek

Bolu, küçük esnafına yönelik tarihi bir finansal destek paketiyle ekonomik bir canlanma yaşamaya hazırlanıyor. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıkladığı kredi paketleri, esnafın karşılaştığı ekonomik zorluklara karşı bir kalkan görevi görüyor.

Kredi paketlerinin detayları

Altındal tarafından duyurulan kredi paketleri, yüzde 25 faiz oranıyla 750 bin TL'ye kadar nakit desteği ve 1.5 milyon TL'lik araç ile 1.5 milyon TL iş yeri kredileri içeriyor. Bu destekler, özellikle pandemi döneminde büyük zorluklar yaşayan küçük işletmeler için bir umut ışığı oluşturuyor. Kredi paketlerinin esnafın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığı ve finansal yüklerini hafifleteceği vurgulanıyor.

Yoğun ilgi ve başvuru süreci

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası'na kayıtlı 1127 üyenin bu kredi paketlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kredi limitlerinin artırılması ve kredi kapatma zorunluluğunun kaldırılması gibi yenilikler, esnafın daha rahat bir nefes almasını sağlayan önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Altındal teşekkür etti

Altındal, kredi paketlerinin hayata geçirilmesindeki destekleri için TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı'ya teşekkürlerini sunuyor. Bu desteklerin, esnafın işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıdığı ve finansal zorlukları aşmada büyük bir yardım olduğu belirtiliyor.

Kredi paketlerinin ekonomik etkisi

Bu kredi paketleri, Bolu'daki küçük esnafın işletmelerini büyütme, modernize etme ve zor zamanlardan daha güçlü çıkma şansını artırıyor. %25 faizli 750 bin TL'lik kredi ile 1.5 milyon TL'lik araç ve iş yeri kredileri, esnafın finansal yükünü hafifletiyor ve işletmelerin piyasada rekabet edebilirliğini güçlendiriyor.