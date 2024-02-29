Metal para bulma konusunda çıkmaza giren işletmeler, dilencilere dahi başvuruyor

Bozuk Para Bulma Çabası

Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaflar, son aylarda artan bir sorunla karşı karşıya: Bozuk para sıkıntısı. Bu durum, işletmelerin günlük işleyişini olumsuz etkileyerek, alışılmadık çözüm yolları aramalarına neden oluyor.

Dilencilerden Bozuk Para Talebi

Yaklaşık altı aydır süregelen bu sıkıntı, bazı esnafları dilencilere yöneltecek kadar ileri gitti. Fırın işletmecisi Oğuzkan Akbal gibi esnaflar, müşterilere para üstü verebilmek için sokaklardaki dilencilere bile bozuk para teklif ediyor. Ancak, dilencilerin de artık daha çok kağıt para kullanması, bu yöntemi zorlaştırıyor.

Merkez Bankası ve Bozuk Para Tedariki

Esnaf, Merkez Bankası'nın yeterli bozuk para tedarik edemediğini belirtiyor. Bu durum, işletmeleri spor salonu kantinleri, kahvehaneler ve dolmuşçular gibi diğer küçük esnaflardan yardım istemeye itiyor. Ancak bu çabalar, genellikle yetersiz kalıyor.

Müşteri ve Esnaf Arasında Bozuk Para Diyaloğu

Müşterilerden destek isteyen esnaflar, evlerinde biriktirilen bozuk paraların iş yerlerine getirilmesini rica ediyor. Kadın girişimci Hatice Hancı, bankalardan dahi bozuk para temin edilemediğini, bu yüzden dolmuşçulardan ve diğer küçük işletmelerden destek almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Bozuk Para Sıkıntısının Etkileri

Bu sıkıntı, esnafları müşterilere para üstü verememe veya zararına satış yapma gibi zor durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Hancı, bazen müşterilere para üstü olarak poğaça vermek zorunda kaldıklarını veya "Sonra getir" demek durumunda kaldıklarını belirtiyor. Bu durum, hem müşteriler hem de esnaflar için sıkıntılı bir süreç oluşturuyor.

Esnafın Yeni Mücadelesi

Bozuk para sıkıntısı, esnaflar için devam eden bir problem olarak kalmaya devam ediyor. Bu durum, işletmelerin günlük işleyişini olumsuz etkileyerek, alışılmadık çözüm yolları aramalarına neden oluyor. Esnaflar, bu sorunu çözmek için çeşitli yöntemler denese de, kalıcı bir çözüm henüz bulunabilmiş değil. Bu kriz, hem ekonomik hem de sosyal açıdan dikkat çekici bir olgu olarak ön plana çıkıyor.