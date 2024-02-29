29 Şub 2024 - 12:15- Gündem G:

Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Göynük, Bolu'da orman yangınlarıyla mücadele gücünü artırıyor. 23 Şubat 2024'te düzenlenen törenle, bölgeye dört yeni yangın söndürme su tankeri teslim edildi. Göynük Kaymakamı, Orman İşletme Müdürü ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, bölgenin yangın önleme kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdi.

Doğukan Demirci
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Göynük'te yangına karşı yeni strateji
Göynük'te yangına karşı yeni strateji
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Göynük'te yeni su tankerleri sahada

Göynük, Bolu'nun orman yangınlarına karşı en savunmasız bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dört adet yeni yangın söndürme su tankeri bölgeye kazandırıldı. 23 Şubat 2024 tarihinde Örencik orman deposunda düzenlenen tören, bu yeni adımın resmiyet kazandığı an oldu.

Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Katılımcılar ve törenin önemi

Törene Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, İşletme Müdür Yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri ve muhtarlar gibi önemli isimler katıldı. Bu geniş katılım, bölge halkı ve yetkililerin orman yangınlarına karşı ortak mücadele etme kararlılığını simgeliyor.

Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Tankerlerin dağıtımı ve etkisi

Dağıtım töreninde, Himmetoğlu, Sarıcalar, Kürnüç ve Tekirler köylerine ait muhtarlara yangın söndürme su tankerleri teslim edildi. Bu stratejik dağıtım, söz konusu köylerin yangın anında daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesini sağlayacak. Tankerler, yangınların kontrol altına alınmasında ve yayılmasının önlenmesinde kritik bir role sahip.Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Bölgesel işbirliği ve hazırlık

Bu gelişme, Göynük'te orman yangınlarına karşı mücadelede bölge halkı ve yetkililer arasındaki işbirliğinin güçlü bir örneğini teşkil ediyor. Yangın söndürme su tankerlerinin dağıtımı, mevcut yangın söndürme kapasitesini artırmanın yanı sıra, bölge halkının yangınlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlıyor.Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Daha fazla araç ve ekipman

Göynük'teki bu dağıtım töreni, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin başlangıcı olarak görülüyor. Bölge yetkilileri, yangınlarla mücadelede kullanılacak daha fazla araç ve ekipmanın temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu, Göynük'ün doğal güzelliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığın bir göstergesi.

# araç

29 Şub 2024 - 12:15 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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