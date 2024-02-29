Göynük'te yangına karşı yeni strateji

Göynük'te yeni su tankerleri sahada

Göynük, Bolu'nun orman yangınlarına karşı en savunmasız bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dört adet yeni yangın söndürme su tankeri bölgeye kazandırıldı. 23 Şubat 2024 tarihinde Örencik orman deposunda düzenlenen tören, bu yeni adımın resmiyet kazandığı an oldu.

Katılımcılar ve törenin önemi

Törene Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, İşletme Müdür Yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri ve muhtarlar gibi önemli isimler katıldı. Bu geniş katılım, bölge halkı ve yetkililerin orman yangınlarına karşı ortak mücadele etme kararlılığını simgeliyor.

Tankerlerin dağıtımı ve etkisi

Dağıtım töreninde, Himmetoğlu, Sarıcalar, Kürnüç ve Tekirler köylerine ait muhtarlara yangın söndürme su tankerleri teslim edildi. Bu stratejik dağıtım, söz konusu köylerin yangın anında daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesini sağlayacak. Tankerler, yangınların kontrol altına alınmasında ve yayılmasının önlenmesinde kritik bir role sahip.

Bölgesel işbirliği ve hazırlık

Bu gelişme, Göynük'te orman yangınlarına karşı mücadelede bölge halkı ve yetkililer arasındaki işbirliğinin güçlü bir örneğini teşkil ediyor. Yangın söndürme su tankerlerinin dağıtımı, mevcut yangın söndürme kapasitesini artırmanın yanı sıra, bölge halkının yangınlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Daha fazla araç ve ekipman

Göynük'teki bu dağıtım töreni, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin başlangıcı olarak görülüyor. Bölge yetkilileri, yangınlarla mücadelede kullanılacak daha fazla araç ve ekipmanın temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu, Göynük'ün doğal güzelliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığın bir göstergesi.