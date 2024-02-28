Göztepe maçı öncesi Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan önemli açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki ekip, play-off hedefine ulaşmak adına kritik bir virajda. Göztepe deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Koşukavak, takımının hazırlıklarına ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Boluspor'un inanç dolu yolculuğu

Trendyol 1. Lig'de 39 puanla 7. sırada yer alan Boluspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Yalçın Koşukavak'ın öğrencileri, ligin 25. haftasında karşılaşacakları Göztepe mücadelesi için tesislerde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Takım, ısınma hareketleriyle başlayan ve güç, kondisyon ile teknik-taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla sona eren bir antrenman gerçekleştirdi.

Göztepe deplasmanının zorlukları ve hedefler

Koşukavak, Göztepe deplasmanının zorluklarına ve önemine vurgu yaparak, "İkinci yarı itibarıyla iyi gidiyoruz. Göztepe zor bir deplasman. Kulübün Türkiye'de örnek olacak şekilde bir organizasyonu var. Kadro kalitesi çok yüksek ve ligin en zor deplasmanlarından biri" şeklinde konuştu. Pazar günü oynanacak maçın her iki takım için de büyük önem taşıdığını belirten Koşukavak, hazırlıkların sürdüğünü ve istedikleri puanı almayı umduklarını ifade etti.

Play-Off mücadelesindeki kritik viraj

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin giderek kızıştığı bu dönemde Boluspor, hedefine ulaşmak için kritik maçlardan birine çıkıyor. Koşukavak, "Her geçen gün ligin zorluk derecesi artıyor. Biz play-off'a kalmak için mücadele ediyoruz. Zor bir lig oynuyoruz ve kadro kaliteleri de iyi" diyerek ligdeki rekabeti ve hedeflerine ulaşmanın zorluğunu vurguladı.