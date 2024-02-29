Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD

Kapsamlı ve Hayati Bir Eğitim Programı

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu eğitim programı, acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Program, hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi gibi kritik konuları kapsıyor.





Ayrıca, kafa, omurga, toraks, karın, pelvis ve ekstremitelerdeki travmaların yanı sıra, yanık ve donuk vakaları, gebelikte ve pediatrik travmalar, geriatrik travma yönetimi ve afetlerde tıbbi yaklaşım gibi özel durumlar üzerinde duruluyor. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı derslerle desteklenerek, katılımcıların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nden Eğitime Tam Destek

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için eğitimlere büyük önem verdiklerini ve bu tür programların sürekli olarak devam edeceğini belirtti. Müdürlük, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin her zaman en güncel bilgilerle donatılmasını ve en iyi hizmeti sunabilmesini hedefliyor.