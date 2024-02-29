- Sağlık

Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan acil tıp teknisyenleri ve paramediklere yönelik, travma ileri yaşam desteği (TİLYAD) eğitimi düzenlendi. Bu eğitimle, sağlık çalışanlarının hastane öncesi travma vakalarında uygulayacakları müdahalelerin etkinliği artırılmayı hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD mask
Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD
Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD
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Kapsamlı ve Hayati Bir Eğitim Programı

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu eğitim programı, acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Program, hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi gibi kritik konuları kapsıyor.

Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD



Ayrıca, kafa, omurga, toraks, karın, pelvis ve ekstremitelerdeki travmaların yanı sıra, yanık ve donuk vakaları, gebelikte ve pediatrik travmalar, geriatrik travma yönetimi ve afetlerde tıbbi yaklaşım gibi özel durumlar üzerinde duruluyor. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı derslerle desteklenerek, katılımcıların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

Sağlık personeline hayati eğitim! TİLYAD

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nden Eğitime Tam Destek

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için eğitimlere büyük önem verdiklerini ve bu tür programların sürekli olarak devam edeceğini belirtti. Müdürlük, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin her zaman en güncel bilgilerle donatılmasını ve en iyi hizmeti sunabilmesini hedefliyor.
# destek, eğitim, düzce

29 Şub 2024 - 09:15 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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