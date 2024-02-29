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Çeltik üretimine dev yatırım! 875 Bin TL'lik proje onaylandı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Düzce İlinde Çeltik (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi" ile çeltik üretimi yeni bir boyuta taşınıyor. Bu kapsamda, 875 bin TL bütçe ile desteklenen proje, çeltik üreticilerine büyük fırsatlar sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Çeltik üretimine dev yatırım! 875 Bin TL'lik proje onaylandı mask
Çeltik üretimine dev yatırım! 875 Bin TL'lik proje onaylandı
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Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2024

Çeltik tohumu almak isteyen üreticiler için son başvuru tarihi 1 Mart 2024 olarak belirlendi. Proje, Düzce'nin tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek ve yerel ürünlerin değerini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, projenin hayırlı olmasını ve üreticilere bereketli bir sezon dilerken, Çeltik Üreticileri Temsilcisi Halil Yılmaz ve ekibi, projenin kabulü için müdürlüğe ve Bakanlığa teşekkürlerini iletti.

Çeltik üretimine dev yatırım! 875 Bin TL'lik proje onaylandı

Bereketli Topraklar, Zengin Bir Gelecek

Bu proje, Düzce'nin ve Türkiye'nin tarım sektörüne katkıda bulunacak, çeltik üretimini teşvik ederek, Konuralp pirincinin coğrafi işaretli ürün olarak tanınırlığını ve değerini artıracaktır. Bölgedeki çeltik üreticilerine sağlanacak olan desteklerle birlikte, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, yerel kalkınma sağlanarak, tarım sektöründeki yenilikçi uygulamalar desteklenmiş olacak.Çeltik üretimine dev yatırım! 875 Bin TL'lik proje onaylandı

Başvurular Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Çeltik üretimi konusunda yenilikçi bir adım olan bu proje, Düzce ve çevre illerdeki çeltik üreticilerine açık bir davet niteliğindedir. 1 Mart 2024'e kadar başvurularınızı yaparak, bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Düzce'de çeltik üretiminin geleceği parlak: Bu projeye katılarak, bölgesel kalkınmayı ve tarımsal üretimi destekleyin.

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29 Şub 2024 - 09:21 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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