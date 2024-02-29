Kaybolan kedi mikroçip ile bulundu

Teknoloji Sayesinde Mutlu Son
Gelişmiş mikroçip teknolojisi, Sufle gibi kaybolan evcil hayvanların sahiplerine hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlıyor. Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan mikroçip uygulaması ve kayıt sistemi, hayvan severler arasında büyük takdir topluyor. Nagihan Turan isimli hayvan sever tarafından bulunan Sufle, mikroçip okuyucusu aracılığıyla sahibine hızla ulaştırıldı.
Hayvan Sahipleri İçin Büyük Rahatlık
Ev hayvanı sahibi Kazım Çetin, kedilerinden kaynaklanan endişe dolu günlerin ardından Sufle'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çetin, kedilerini bulup sahiplerine teslim eden herkese teşekkürlerini iletti. Bu olay, mikroçip teknolojisinin önemini ve evcil hayvanların kaybolma durumunda nasıl bir güvenlik ağı sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Mikroçip Teknolojisi ve Hayvan Koruma Kanunu
Türkiye'de ev hayvanlarının tanımlanması ve kaydı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında zorunlu hale geldi. İl Müdürü Esra Uzun, mikroçip uygulamasının ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nin (PETVET) evcil hayvanların ve sahiplerinin korunmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Bu sistem sayesinde kaybolan hayvanların hızla sahiplerine ulaştırılması mümkün oluyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.