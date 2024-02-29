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Kaybolan kedi mikroçip ile bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan ve evcil hayvan severlerin kalbini fetheden "Sufle" isimli kedinin, kaybolmasının ardından mikroçip teknolojisi sayesinde bulunması bölgede sevinç yarattı. British ırkına mensup olan ve evcil hayvan pasaportu ile kayıtlı Sufle, evinden sadece 2 gün uzak kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaybolan kedi mikroçip ile bulundu mask
Kaybolan kedi mikroçip ile bulundu
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Teknoloji Sayesinde Mutlu Son

Gelişmiş mikroçip teknolojisi, Sufle gibi kaybolan evcil hayvanların sahiplerine hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlıyor. Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan mikroçip uygulaması ve kayıt sistemi, hayvan severler arasında büyük takdir topluyor. Nagihan Turan isimli hayvan sever tarafından bulunan Sufle, mikroçip okuyucusu aracılığıyla sahibine hızla ulaştırıldı.

Kaybolan kedi mikroçip ile bulundu

Hayvan Sahipleri İçin Büyük Rahatlık

Ev hayvanı sahibi Kazım Çetin, kedilerinden kaynaklanan endişe dolu günlerin ardından Sufle'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çetin, kedilerini bulup sahiplerine teslim eden herkese teşekkürlerini iletti. Bu olay, mikroçip teknolojisinin önemini ve evcil hayvanların kaybolma durumunda nasıl bir güvenlik ağı sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mikroçip Teknolojisi ve Hayvan Koruma Kanunu

Türkiye'de ev hayvanlarının tanımlanması ve kaydı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında zorunlu hale geldi. İl Müdürü Esra Uzun, mikroçip uygulamasının ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nin (PETVET) evcil hayvanların ve sahiplerinin korunmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Bu sistem sayesinde kaybolan hayvanların hızla sahiplerine ulaştırılması mümkün oluyor.

# teknoloji, tarım, orman

29 Şub 2024 - 09:24 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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