İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 29 Şubat OLAN İŞ İLANLARI
BOLISI METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kaynakçı
ER PALET VE KERESTEİMALAT SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. - Ön Muhasebeci
CSM MAKİNA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİS.ELEHAY.İNŞ.SAN.VE TİC.L - Elektro-Mekanik Montajcısı
ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ - Muhasebe Elemanı
SAYFA KURUMSAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Aşçı
BODESA CAM VE OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİM İTED ŞİRKETİ - Ön Muhasebeci
ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
MEMSAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. IRMAK YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLI - Beden İşçisi (İnşaat)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.