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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

BOLISI METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kaynakçı

ER PALET VE KERESTEİMALAT SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. - Ön Muhasebeci

CSM MAKİNA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİS.ELEHAY.İNŞ.SAN.VE TİC.L - Elektro-Mekanik Montajcısı

ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ - Muhasebe Elemanı

SAYFA KURUMSAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Aşçı

BODESA CAM VE OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİM İTED ŞİRKETİ - Ön Muhasebeci

ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

MEMSAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. IRMAK YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLI - Beden İşçisi (İnşaat)