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Yeşil cennet kent park yenileniyor!

Düzce Belediyesi'nin gözde yeşil alanlarından biri olan Kent Park, modernizasyon ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara daha konforlu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Kentin merkezinde, doğayla iç içe bir yaşam alanı sunan bu park, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleriyle adeta yeniden doğuyor.

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Yeşil cennet kent park yenileniyor! mask
Yeşil cennet kent park yenileniyor!
Yeşil cennet kent park yenileniyor!
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Aydınlatmadan Yollarına Kapsamlı Bakım

Kent Park, Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları altında, 11 dönümlük geniş bir alanı kapsayan bir yenilenme sürecinden geçiyor. Park içerisindeki aydınlatma sistemlerinin tamir ve bakımı öncelikli olarak ele alınırken, hasar görmüş ahşap yürüyüş ve oturma alanları da yenileniyor. Vandalizm eylemleriyle zarar gören park, güvenlik ve estetik açıdan üst düzey bir iyileştirme sürecine tabi tutuluyor.

Yeşil cennet kent park yenileniyor!

Güvenlik ve Konfor Bir Arada

Yürüyüş yolları ve bisiklet yolları başta olmak üzere, parkın kullanımını tehlikeye atan tüm unsurların ortadan kaldırılmasıyla, ziyaretçiler için güvenli ve konforlu bir alan yaratılması hedefleniyor. Ahşap yürüyüş yollarının yerine kayrak taşı döşenmesi, parkın doğal güzelliğini korurken, daha dayanıklı ve estetik bir görünüm kazandırıyor.Yeşil cennet kent park yenileniyor!

Yenilenen Oturma Alanları ve Oyun Grupları

Düzce Belediyesi, park içerisindeki oturma banklarını, kamelyaları, salıncakları ve oyun gruplarını da yenileyerek, aileler ve çocuklar için keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyor. Yapılan bu yeniliklerle birlikte, Kent Park, Düzce'nin en gözde sosyal yaşam alanlarından biri olmaya aday görünüyor.Yeşil cennet kent park yenileniyor!

# destek, düzce

29 Şub 2024 - 09:29 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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