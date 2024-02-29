- Asayiş

Alkolün etkisiyle baygınlık geçiren şahıs ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Merkeze bağlı Ayyıldız Kavşağı'nda, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olay, saat 19.45 sıralarında meydana gelirken, bölgeye hızla ulaşan polis ekipleri, durumu değerlendirerek hemen harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı
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Alkolün etkisiyle baygınlık geçiren şahıs ekipleri harekete geçirdi mask
Alkolün etkisiyle baygınlık geçiren şahıs ekipleri harekete geçirdi
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Aşırı Alkol Tüketiminin Sonuçları

Edinilen bilgilere göre; Metin A. isimli şahıs, aşırı alkol tüketiminin ardından kaldırımda baygın halde bulundu. Çevredeki duyarlı vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Metin A.'yı uyandırmak için çaba sarf etti ancak tüm uğraşlara rağmen başarılı olunamadı.

Alkolün etkisiyle baygınlık geçiren şahıs ekipleri harekete geçirdi

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Polis ekiplerinin uyanmaması üzerine hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildiği bildirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak Metin A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yarı baygın vaziyetteki şahıs, ekiplerin ortak çabasıyla ambulansa alındı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından, Metin A.'nın durumu kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Olay Sonrası Tepkiler ve Tedbirler

Metin A., ambulansta yapılan işlemlerin ardından, ekiplere zorluk çıkarması sebebiyle Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay, alkol tüketiminin yol açabileceği riskler ve sonuçlar konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşırken, yetkililer bu tür vakalarda halkı daha duyarlı olmaya çağırdı.
# polis

29 Şub 2024 - 09:34 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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