29 Şub 2024 - 09:31- Eğitim G:

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde başlayan Binicilik Dersleri ile öğrenciler, at binme sanatını öğreniyor. Atlı sporların akademik ve sosyal alanda yaygınlaştırılmasını hedefleyen program, eğitimde yenilikçi bir adım atıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı! mask
Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!
Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, öğrencilere yönelik inovatif ve etkileyici bir eğitim programı sunarak eğitim alanında bir devrim gerçekleştirdi. Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde bu yıl itibariyle seçmeli spor dersleri arasına eklenen Binicilik Dersi ile öğrenciler, at binme sanatını öğrenme fırsatı elde etti. Bu program, atlı sporları akademik ve sosyal alanda genişletmeyi hedefliyor.

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

Atlarla tanışma zamanı

Binicilik dersi, öğrencilere atlarla doğrudan etkileşim kurma olanağı sağlayarak, atla tanışma, ata yaklaşma ve yedekte at sevki gibi temel becerileri uygulamalı olarak öğretiyor. Öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik becerilerle de donanım kazandırma amacı güdülüyor.

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

Profesyonel eğitim ve antrenörlük yolu

Arş. Gör. Koray Gökmen ve Veteriner Hekim Öğr. Gör. M. Sami Halıcı'nın liderliğinde yürütülen bu dersler, öğrencilere binicilik becerilerini geliştirme ve iyi bir binici antrenörü olabilmeleri için gerekli bilgi birikimine ulaşma imkanı sunuyor. Ders kapsamında, at refahı, at bakımı, at sağlığı ve at egzersiz fizyolojisi gibi önemli konular ele alınıyor.
Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

BAİBÜ'de atlı sporların geleceği

Spor Bilimleri Fakültesi'nin desteğiyle kurulacak olan Atlı Spor Tesisi, öğrencilere, idari ve akademik personele binicilik dersleri sunmanın yanı sıra, geleneksel atlı okçuluk ve atlı dayanıklılık gibi birçok atlı spor branşında faaliyetler düzenleyecek. Bu tesis sayesinde, atlı sporların üniversite genelinde yaygınlaştırılması ve binicilik sporunun akademik olarak Türkiye genelinde tanıtılması amaçlanıyor.

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

Akademik çerçevede binicilik sporu

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi, yetiştirdiği öğrenciler ve Atlı Spor Topluluğu üyeleri aracılığıyla binicilik sporunu akademik bir çerçevede yaygınlaştırmayı hedefliyor. Üniversitenin bu girişimi, binicilik sporunun halk arasında yayılmasına ve ülke sporuna katkıda bulunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi de kapsıyor.

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

Bu yenilikçi eğitim programı ile BAİBÜ, öğrencilerine sadece akademik başarılar değil, aynı zamanda sosyal ve pratik beceriler de kazandırıyor. Binicilik dersi, üniversitenin spor bilimleri alanındaki eğitim kalitesini artırırken, atlı sporların toplumda daha geniş bir kabul görmesini sağlayacak önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Eğitim alanında atlı devrim: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde binicilik dersleri başladı!

# spor, eğitim

29 Şub 2024 - 09:31 Bolu- Eğitim

Mahreç  Mustafa Aykan

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