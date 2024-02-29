29 Şub 2024 - 09:54 - Gündem

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 1-3 Mart hava durumu tahminleri

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için Haftanın son iş gününde ve hafta sonu hava durumu tahminleri, incelendiğinde, her bir il için farklı sıcaklık değerleri ve hava koşulları öngörülüyor. İşte il il detaylı Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu tahminleri.