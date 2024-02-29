Servis kazası! Yedi kamu görevlisine hapis isteği

Hukuki Süreç Başladı

2022 yılında meydana gelen ve Büşra Akın'ın trajik ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Karayolları Müdürlüğü'nde görevli 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre, şüphelilerin servis aracı ve sürücünün belgelerinin kontrol ve denetimindeki ihmallere yönelik "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla karşı karşıya kalması dikkat çekiyor.

Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları 156. Şube Şefliği görevlileri arasında yer alan şüphelilere, ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şüphelilerin, kaza sonrası aracın ve sürücünün uygunluk denetimlerini yeterince yapmadıkları iddia ediliyor.

Yargı Süreci ve Toplumsal Tepki

Toplumda büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında, ilgili kamu görevlilerinin yargılanması, adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkacak olan şüpheliler, Büşra Akın ve yaralanan öğrenciler adına adaletin tecelli etmesini bekleyen bir toplumun gözleri önünde olacak.