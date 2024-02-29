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Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cuma 2024 Maçları

1 Mart Cuma 2024 Futbol Maçları: Bugün sahada hangi takımlar var? Maç saatleri ve kanallar tüm detaylar burada! Heyecan dolu maçları kaçırmayın, programınızı ayarlayın!

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Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cuma 2024 Maçları mask
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1 Mart Cuma günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm  spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 1 Mart 2024 Cuma gününün futbol maç programı detayları...

Türkiye Süper Lig

  • 20:00 Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor

Almanya Bundesliga

  • 22:30 Freiburg - Bayern Münih

İtalya Serie A

  • 22:45 Lazio - Milan

İspanya La Liga

  • 23:00 Celta Vigo - Almeria

Fransa Ligue 1

  • 23:00 Monaco - Paris St Germain

İngiltere Championship

  • 23:00 West Bromwich Albion - Coventry City

Almanya 2. Bundesliga

  • 20:30 Schalke 04 - St Pauli
  • 20:30 Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel

Hollanda Eredivisie

  • 22:00 Volendam - NEC Nijmegen

Hollanda 1. Lig

  • 22:00 NAC Breda - Utrecht II
  • 22:00 Maastricht - FC Dordrecht
  • 22:00 FC Eindhoven - AZ Alkmaar II
  • 22:00 Telstar - Roda
  • 22:00 ADO Den Haag - Ajax II
  • 22:00 De Graafschap - TOP Oss
  • 22:00 Emmen - Willem II
  • 22:00 Helmond Sport - VVV Venlo

Danimarka Süper Lig

  • 21:00 FC Midtjylland - FC Copenhagen

Portekiz Premier Lig

  • 23:15 Chaves - Arouca

İskoçya Championship

  • 22:45 Arbroath - Raith Rovers

Rusya Premier Lig

  • 19:00 Rostov - Krylya Sovietov

Japonya J.Lig

  • 13:00 Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka
  • 13:00 Kawasaki Frontale - Jubilo Iwata

Avusturya 2. Lig

  • 22:00 Grazer AK - First Vienna
  • 20:10 Amstetten - Leoben
  • 20:10 FAC Team für Wien - Sturm Graz II
  • 20:10 Ried - Stripfing

İrlanda Premier Lig

  • 23:00 Shamrock Rovers - Drogheda United
  • 22:45 Bohemians - Dundalk
  • 22:45 Derry City - St Patricks
  • 22:45 Sligo Rovers - Shelbourne
  • 22:45 Galway United - Waterford FC

Finlandiya Lig Kupası, Grup A

  • 18:00 Mariehamn - Gnistan

Libertadores Kupası, Elemeler

  • 01:00 El Nacional - Sportivo Trinidense
  • 03:30 Colo Colo - Godoy Cruz

İspanya La Liga 2

  • 22:30 Sporting Gijon - Albacete

Belçika Pro Lig

  • 22:45 Westerlo - Sporting Charleroi

Belçika 2. Lig, İlk Etap

  • 22:00 Zulte Waregem - Standard Liege II
  • 22:00 Club Brugge II - KRC Genk II

İrlanda 1. Lig

  • 22:45 Kerry FC - Treaty United
  • 22:45 Cork City - UCD
  • 22:45 Wexford - Cobh Ramblers
  • 22:45 Bray Wanderers - Longford Town
  • 22:45 Finn Harps - Athlone Town

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Ele

  • 04:15 New England Revolution - Independiente

Ukrayna Premier Lig

  • 19:00 Polissya Zhytomyr - LNZ Cherkasy

Romanya 1. Lig

  • 21:00 CSM Politehnica Iasi - Dinamo Bükreş

Bulgaristan Parva Ligi

  • 18:30 Cherno More Varna - Botev Vratsa

Sırbistan Superliga

  • 20:30 Cukaricki - Napredak
  • 16:00 Radnicki Kragujevac - IMT Novi Belgrad

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi

  • 16:35 Khorfakkan FC - Shabab Al Ahli
  • 16:35 Ajman - Emirates
  • 19:15 Al-Wasl - Al-Sharjah

Güney Kore K-Lig 1

  • 10:30 Jeonbuk FC - Daejeon Hana Citizen
  • 08:00 Ulsan Hyundai - Pohang Steelers

Avustralya A-Ligi

  • 11:45 Macarthur FC - Melbourne City

Çin Süper Lig

  • 13:00 Shandong Taishan - Changchun Yatai
  • 15:00 Shanghai Port FC - Wuhan Three Towns FC
  • 14:35 Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen

Polonya Ekstraklasa

  • 20:00 Cracovia - Warta Poznan
  • 22:30 Ruch Chorzow - Piast Gliwice

Arjantin Primera Nacional

  • 23:00 Nueva Chicago - Atletico Rafaela

Slovenya 1. SNL

  • 19:30 Aluminij - Mura

Estonya Premium Lig

  • 20:00 Flora Tallinn - FC Nomme United

Güney Afrika Premier Lig

  • 20:30 Stellenbosch - Chippa United

Katar Yıldızlar Ligi

  • 20:00 Al Arabi - Al Rayyan
  • 18:00 Al Duhail SC - Al Gharrafa
  • 18:00 Al Sadd - Katar SC

Kazakistan Premier Lig

  • 12:30 FC Astana - FC Zhenis
  • 15:00 Zhetysu Taldykorgan - Aksu
  • 15:00 Kaisar Kyzylorda - Aktobe Lento

Cezayir 1. Lig

  • 18:00 NC Magra - MC Oran
  • 18:00 Paradou AC - US Biskra
  • 18:00 US Souf - ES Ben Aknoun

Galler Premier Lig, Düşme Turu

  • 22:45 Caernarfon Town - Newtown
  • 22:45 Bala Town - Connah's Quay Nomads

Çekya 2. Lig

  • 20:00 Opava - FK Pribram

Polonya 1. Lig

  • 20:00 Stal Rzeszow - Miedz Legnica
  • 22:30 GKS Tychy - Arka Gdynia

Slovakya 2. Lig

  • 21:00 Spartak Myjava - FC Petrzalka
  • 19:00 FK Pohronie - FK Humenne

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış

  • 06:05 Atletico Morelia - Cimarrones
  • 04:05 Tepatitlan - Celaya

Güney Kore K-Lig 2

  • 08:00 Ansan Greeners - Gyeongnam FC
  • 08:00 Anyang - Seongnam FC

Danimarka 1.Lig

  • 21:00 Hillerød - FC Helsingor
  • 20:30 Fredericia - Aalborg

İsviçre Challenge Ligi

  • 21:30 Stade Nyonnais - Wil
  • 22:15 Aarau - Neuchatel Xamax

Sudamericana Süper Kupası

  • 03:30 Fluminense - LDU Quito

Almanya 3. Lig

  • 21:00 Sandhausen - Freiburg II

Mısır Premier Lig

  • 20:00 Ceramica Cleopatra - Arab Contractors SC
  • 17:00 Pharco FC - National Bank Egypt

İtalya Serie C, B Grubu

  • 22:45 Cesena - Virtus Entella
  • 22:45 Trento - Pro Patria
  • 22:45 Pineto - Carrarese
  • 22:45 Lumezzane - Arzignano Valchiampo
  • 22:45 Albinoleffe - Giana Erminio
  • 22:45 U.S. Pergolettese - Alessandria
  • 22:45 Virtus Verona - Pro Sesto

Fransa Ulusal Lig

  • 21:30 Nancy - Nimes Olympique
  • 21:30 FC Martigues - SAS Epinal
  • 21:30 Chamois Niortais - Marignane Gignac
  • 21:30 SO Cholet - Dijon

Almanya Amatör Bölgesellig Kuzey

  • 21:00 SpVgg Bayreuth - Illertissen
  • 21:00 FC Eilenburg - Viktoria Berlin

Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi

  • 20:00 Al Hilal - Al-Ittihad Jeddah
  • 17:00 Al Akhdoud - Al-Riyadh
  • 17:00 Abha - Al Tai

Ürdün Pro Ligi

  • 17:00 Shabab Al Ordon - Sahab

Kolombiya Primera A, Açılış

  • 03:45 Independiente Medellin - Deportivo Pasto

Uruguay Primera Lig, Açılış

  • 23:00 Cerro - Club Atletico Progreso

Polonya 2. Lig

  • 19:45 Pogon Siedlce - Hutnik Krakow

Honduras Ulusal Lig, Kapanış

  • 02:00 CD Vida - Olancho
  • 00:00 CD Marathon - CD Victoria
  • 04:00 CD Olimpia - UPNFM

Fas Botola

  • 22:00 Union de Touarga - Youssoufia Berrechid
  • 20:00 Chabab Mohammedia - FUS Rabat

Endonezya 1. Lig

  • 11:00 TIRA Persikabo - Arema
  • 15:00 Bhayangkara - Madura United

Hindistan Süper Ligi

  • 17:00 ATK Mohun Bagan - Jamshedpur

Peru Primera Ligi, Açılış

  • 23:00 ADT - Alianza Lima

Etiyopya Premier Lig

  • 19:00 Fasıl Kenema SC - Awassa Kenema
  • 16:00 Defence Force - Hadiya Hossana

Güney Afrika Championship

  • 20:30 Maritzburg United - MM Platinum
  • 16:30 Milford - Hungry Lions

NPL, Güney Avustralya

  • 12:00 South Adelaide Panthers - Adelaide Comets
  • 12:00 Para Hills Knights - Adelaide City

Avustralya NPL, Queensland

  • 13:30 Gold Coast United - Gold Coast Knights
  • 13:30 Queensland Lions - Rochedale Rovers
  • 13:30 Redlands United - Brisbane Olympic

Arjantin Superliga Kupası

  • 01:00 Gimnasia La Plata - Instituto
  • 03:15 Independiente Rivadavia - Barracas Central
  • 03:15 Huracan - Rosario Central

Avustralya NPL, Victoria

  • 12:30 Moreland City - Avondale
  • 11:45 Dandenong City - Oakleigh Cannons
  • 11:30 Heidelberg United - Green Gully

İngiltere Amatör Professional Development League

  • 17:00 Millwall U21 - Swansea City U21
  • 16:00 Burnley U21 - Coventry City U21
  • 16:00 Barnsley U21 - Wigan Athletic U21

İtalya Campionato Primavera 1

  • 16:30 Monza U19 - Empoli U19

Avustralya A-League, Women

  • 08:30 Western United (K) - Canberra United (K)

Mısır 2. Division A, Championship Round

  • 16:30 El Qanah - Petrojet
  • 16:30 El Sekka El Hadid - Ghazl El Mehalla
  • 16:30 Tanta FC - Raya Ghazl Kafr El Dawar
  • 16:30 La Viena FC - Proxy
# spor

29 Şub 2024 - 10:03 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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