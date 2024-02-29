Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cuma 2024 Maçları

1 Mart Cuma günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 1 Mart 2024 Cuma gününün futbol maç programı detayları...

Türkiye Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor

Almanya Bundesliga

22:30 Freiburg - Bayern Münih

İtalya Serie A

22:45 Lazio - Milan

İspanya La Liga

23:00 Celta Vigo - Almeria

Fransa Ligue 1

23:00 Monaco - Paris St Germain

İngiltere Championship

23:00 West Bromwich Albion - Coventry City

Almanya 2. Bundesliga

20:30 Schalke 04 - St Pauli

20:30 Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel

Hollanda Eredivisie

22:00 Volendam - NEC Nijmegen

Hollanda 1. Lig

22:00 NAC Breda - Utrecht II

22:00 Maastricht - FC Dordrecht

22:00 FC Eindhoven - AZ Alkmaar II

22:00 Telstar - Roda

22:00 ADO Den Haag - Ajax II

22:00 De Graafschap - TOP Oss

22:00 Emmen - Willem II

22:00 Helmond Sport - VVV Venlo

Danimarka Süper Lig

21:00 FC Midtjylland - FC Copenhagen

Portekiz Premier Lig

23:15 Chaves - Arouca

İskoçya Championship

22:45 Arbroath - Raith Rovers

Rusya Premier Lig

19:00 Rostov - Krylya Sovietov

Japonya J.Lig

13:00 Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka

13:00 Kawasaki Frontale - Jubilo Iwata

Avusturya 2. Lig

22:00 Grazer AK - First Vienna

20:10 Amstetten - Leoben

20:10 FAC Team für Wien - Sturm Graz II

20:10 Ried - Stripfing

İrlanda Premier Lig

23:00 Shamrock Rovers - Drogheda United

22:45 Bohemians - Dundalk

22:45 Derry City - St Patricks

22:45 Sligo Rovers - Shelbourne

22:45 Galway United - Waterford FC

Finlandiya Lig Kupası, Grup A

18:00 Mariehamn - Gnistan

Libertadores Kupası, Elemeler

01:00 El Nacional - Sportivo Trinidense

03:30 Colo Colo - Godoy Cruz

İspanya La Liga 2

22:30 Sporting Gijon - Albacete

Belçika Pro Lig

22:45 Westerlo - Sporting Charleroi

Belçika 2. Lig, İlk Etap

22:00 Zulte Waregem - Standard Liege II

22:00 Club Brugge II - KRC Genk II

İrlanda 1. Lig

22:45 Kerry FC - Treaty United

22:45 Cork City - UCD

22:45 Wexford - Cobh Ramblers

22:45 Bray Wanderers - Longford Town

22:45 Finn Harps - Athlone Town

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Ele

04:15 New England Revolution - Independiente

Ukrayna Premier Lig

19:00 Polissya Zhytomyr - LNZ Cherkasy

Romanya 1. Lig

21:00 CSM Politehnica Iasi - Dinamo Bükreş

Bulgaristan Parva Ligi

18:30 Cherno More Varna - Botev Vratsa

Sırbistan Superliga

20:30 Cukaricki - Napredak

16:00 Radnicki Kragujevac - IMT Novi Belgrad

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi

16:35 Khorfakkan FC - Shabab Al Ahli

16:35 Ajman - Emirates

19:15 Al-Wasl - Al-Sharjah

Güney Kore K-Lig 1

10:30 Jeonbuk FC - Daejeon Hana Citizen

08:00 Ulsan Hyundai - Pohang Steelers

Avustralya A-Ligi

11:45 Macarthur FC - Melbourne City

Çin Süper Lig

13:00 Shandong Taishan - Changchun Yatai

15:00 Shanghai Port FC - Wuhan Three Towns FC

14:35 Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen

Polonya Ekstraklasa

20:00 Cracovia - Warta Poznan

22:30 Ruch Chorzow - Piast Gliwice

Arjantin Primera Nacional

23:00 Nueva Chicago - Atletico Rafaela

Slovenya 1. SNL

19:30 Aluminij - Mura

Estonya Premium Lig

20:00 Flora Tallinn - FC Nomme United

Güney Afrika Premier Lig

20:30 Stellenbosch - Chippa United

Katar Yıldızlar Ligi

20:00 Al Arabi - Al Rayyan

18:00 Al Duhail SC - Al Gharrafa

18:00 Al Sadd - Katar SC

Kazakistan Premier Lig

12:30 FC Astana - FC Zhenis

15:00 Zhetysu Taldykorgan - Aksu

15:00 Kaisar Kyzylorda - Aktobe Lento

Cezayir 1. Lig

18:00 NC Magra - MC Oran

18:00 Paradou AC - US Biskra

18:00 US Souf - ES Ben Aknoun

Galler Premier Lig, Düşme Turu

22:45 Caernarfon Town - Newtown

22:45 Bala Town - Connah's Quay Nomads

Çekya 2. Lig

20:00 Opava - FK Pribram

Polonya 1. Lig

20:00 Stal Rzeszow - Miedz Legnica

22:30 GKS Tychy - Arka Gdynia

Slovakya 2. Lig

21:00 Spartak Myjava - FC Petrzalka

19:00 FK Pohronie - FK Humenne

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış

06:05 Atletico Morelia - Cimarrones

04:05 Tepatitlan - Celaya

Güney Kore K-Lig 2

08:00 Ansan Greeners - Gyeongnam FC

08:00 Anyang - Seongnam FC

Danimarka 1.Lig

21:00 Hillerød - FC Helsingor

20:30 Fredericia - Aalborg

İsviçre Challenge Ligi

21:30 Stade Nyonnais - Wil

22:15 Aarau - Neuchatel Xamax

Sudamericana Süper Kupası

03:30 Fluminense - LDU Quito

Almanya 3. Lig

21:00 Sandhausen - Freiburg II

Mısır Premier Lig

20:00 Ceramica Cleopatra - Arab Contractors SC

17:00 Pharco FC - National Bank Egypt

İtalya Serie C, B Grubu

22:45 Cesena - Virtus Entella

22:45 Trento - Pro Patria

22:45 Pineto - Carrarese

22:45 Lumezzane - Arzignano Valchiampo

22:45 Albinoleffe - Giana Erminio

22:45 U.S. Pergolettese - Alessandria

22:45 Virtus Verona - Pro Sesto

Fransa Ulusal Lig

21:30 Nancy - Nimes Olympique

21:30 FC Martigues - SAS Epinal

21:30 Chamois Niortais - Marignane Gignac

21:30 SO Cholet - Dijon

Almanya Amatör Bölgesellig Kuzey

21:00 SpVgg Bayreuth - Illertissen

21:00 FC Eilenburg - Viktoria Berlin

Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi

20:00 Al Hilal - Al-Ittihad Jeddah

17:00 Al Akhdoud - Al-Riyadh

17:00 Abha - Al Tai

Ürdün Pro Ligi

17:00 Shabab Al Ordon - Sahab

Kolombiya Primera A, Açılış

03:45 Independiente Medellin - Deportivo Pasto

Uruguay Primera Lig, Açılış

23:00 Cerro - Club Atletico Progreso

Polonya 2. Lig

19:45 Pogon Siedlce - Hutnik Krakow

Honduras Ulusal Lig, Kapanış

02:00 CD Vida - Olancho

00:00 CD Marathon - CD Victoria

04:00 CD Olimpia - UPNFM

Fas Botola

22:00 Union de Touarga - Youssoufia Berrechid

20:00 Chabab Mohammedia - FUS Rabat

Endonezya 1. Lig

11:00 TIRA Persikabo - Arema

15:00 Bhayangkara - Madura United

Hindistan Süper Ligi

17:00 ATK Mohun Bagan - Jamshedpur

Peru Primera Ligi, Açılış

23:00 ADT - Alianza Lima

Etiyopya Premier Lig

19:00 Fasıl Kenema SC - Awassa Kenema

16:00 Defence Force - Hadiya Hossana

Güney Afrika Championship

20:30 Maritzburg United - MM Platinum

16:30 Milford - Hungry Lions

NPL, Güney Avustralya

12:00 South Adelaide Panthers - Adelaide Comets

12:00 Para Hills Knights - Adelaide City

Avustralya NPL, Queensland

13:30 Gold Coast United - Gold Coast Knights

13:30 Queensland Lions - Rochedale Rovers

13:30 Redlands United - Brisbane Olympic

Arjantin Superliga Kupası

01:00 Gimnasia La Plata - Instituto

03:15 Independiente Rivadavia - Barracas Central

03:15 Huracan - Rosario Central

Avustralya NPL, Victoria

12:30 Moreland City - Avondale

11:45 Dandenong City - Oakleigh Cannons

11:30 Heidelberg United - Green Gully

İngiltere Amatör Professional Development League

17:00 Millwall U21 - Swansea City U21

16:00 Burnley U21 - Coventry City U21

16:00 Barnsley U21 - Wigan Athletic U21

İtalya Campionato Primavera 1

16:30 Monza U19 - Empoli U19

Avustralya A-League, Women

08:30 Western United (K) - Canberra United (K)

Mısır 2. Division A, Championship Round