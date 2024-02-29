Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cuma 2024 Maçları

1 Mart Cuma günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.
Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği 1 Mart 2024 Cuma gününün futbol maç programı detayları...
Türkiye Süper Lig
- 20:00 Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor
Almanya Bundesliga
- 22:30 Freiburg - Bayern Münih
İtalya Serie A
- 22:45 Lazio - Milan
İspanya La Liga
- 23:00 Celta Vigo - Almeria
Fransa Ligue 1
- 23:00 Monaco - Paris St Germain
İngiltere Championship
- 23:00 West Bromwich Albion - Coventry City
Almanya 2. Bundesliga
- 20:30 Schalke 04 - St Pauli
- 20:30 Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel
Hollanda Eredivisie
- 22:00 Volendam - NEC Nijmegen
Hollanda 1. Lig
- 22:00 NAC Breda - Utrecht II
- 22:00 Maastricht - FC Dordrecht
- 22:00 FC Eindhoven - AZ Alkmaar II
- 22:00 Telstar - Roda
- 22:00 ADO Den Haag - Ajax II
- 22:00 De Graafschap - TOP Oss
- 22:00 Emmen - Willem II
- 22:00 Helmond Sport - VVV Venlo
Danimarka Süper Lig
- 21:00 FC Midtjylland - FC Copenhagen
Portekiz Premier Lig
- 23:15 Chaves - Arouca
İskoçya Championship
- 22:45 Arbroath - Raith Rovers
Rusya Premier Lig
- 19:00 Rostov - Krylya Sovietov
Japonya J.Lig
- 13:00 Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka
- 13:00 Kawasaki Frontale - Jubilo Iwata
Avusturya 2. Lig
- 22:00 Grazer AK - First Vienna
- 20:10 Amstetten - Leoben
- 20:10 FAC Team für Wien - Sturm Graz II
- 20:10 Ried - Stripfing
İrlanda Premier Lig
- 23:00 Shamrock Rovers - Drogheda United
- 22:45 Bohemians - Dundalk
- 22:45 Derry City - St Patricks
- 22:45 Sligo Rovers - Shelbourne
- 22:45 Galway United - Waterford FC
Finlandiya Lig Kupası, Grup A
- 18:00 Mariehamn - Gnistan
Libertadores Kupası, Elemeler
- 01:00 El Nacional - Sportivo Trinidense
- 03:30 Colo Colo - Godoy Cruz
İspanya La Liga 2
- 22:30 Sporting Gijon - Albacete
Belçika Pro Lig
- 22:45 Westerlo - Sporting Charleroi
Belçika 2. Lig, İlk Etap
- 22:00 Zulte Waregem - Standard Liege II
- 22:00 Club Brugge II - KRC Genk II
İrlanda 1. Lig
- 22:45 Kerry FC - Treaty United
- 22:45 Cork City - UCD
- 22:45 Wexford - Cobh Ramblers
- 22:45 Bray Wanderers - Longford Town
- 22:45 Finn Harps - Athlone Town
CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Ele
- 04:15 New England Revolution - Independiente
Ukrayna Premier Lig
- 19:00 Polissya Zhytomyr - LNZ Cherkasy
Romanya 1. Lig
- 21:00 CSM Politehnica Iasi - Dinamo Bükreş
Bulgaristan Parva Ligi
- 18:30 Cherno More Varna - Botev Vratsa
Sırbistan Superliga
- 20:30 Cukaricki - Napredak
- 16:00 Radnicki Kragujevac - IMT Novi Belgrad
Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
- 16:35 Khorfakkan FC - Shabab Al Ahli
- 16:35 Ajman - Emirates
- 19:15 Al-Wasl - Al-Sharjah
Güney Kore K-Lig 1
- 10:30 Jeonbuk FC - Daejeon Hana Citizen
- 08:00 Ulsan Hyundai - Pohang Steelers
Avustralya A-Ligi
- 11:45 Macarthur FC - Melbourne City
Çin Süper Lig
- 13:00 Shandong Taishan - Changchun Yatai
- 15:00 Shanghai Port FC - Wuhan Three Towns FC
- 14:35 Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen
Polonya Ekstraklasa
- 20:00 Cracovia - Warta Poznan
- 22:30 Ruch Chorzow - Piast Gliwice
Arjantin Primera Nacional
- 23:00 Nueva Chicago - Atletico Rafaela
Slovenya 1. SNL
- 19:30 Aluminij - Mura
Estonya Premium Lig
- 20:00 Flora Tallinn - FC Nomme United
Güney Afrika Premier Lig
- 20:30 Stellenbosch - Chippa United
Katar Yıldızlar Ligi
- 20:00 Al Arabi - Al Rayyan
- 18:00 Al Duhail SC - Al Gharrafa
- 18:00 Al Sadd - Katar SC
Kazakistan Premier Lig
- 12:30 FC Astana - FC Zhenis
- 15:00 Zhetysu Taldykorgan - Aksu
- 15:00 Kaisar Kyzylorda - Aktobe Lento
Cezayir 1. Lig
- 18:00 NC Magra - MC Oran
- 18:00 Paradou AC - US Biskra
- 18:00 US Souf - ES Ben Aknoun
Galler Premier Lig, Düşme Turu
- 22:45 Caernarfon Town - Newtown
- 22:45 Bala Town - Connah's Quay Nomads
Çekya 2. Lig
- 20:00 Opava - FK Pribram
Polonya 1. Lig
- 20:00 Stal Rzeszow - Miedz Legnica
- 22:30 GKS Tychy - Arka Gdynia
Slovakya 2. Lig
- 21:00 Spartak Myjava - FC Petrzalka
- 19:00 FK Pohronie - FK Humenne
Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış
- 06:05 Atletico Morelia - Cimarrones
- 04:05 Tepatitlan - Celaya
Güney Kore K-Lig 2
- 08:00 Ansan Greeners - Gyeongnam FC
- 08:00 Anyang - Seongnam FC
Danimarka 1.Lig
- 21:00 Hillerød - FC Helsingor
- 20:30 Fredericia - Aalborg
İsviçre Challenge Ligi
- 21:30 Stade Nyonnais - Wil
- 22:15 Aarau - Neuchatel Xamax
Sudamericana Süper Kupası
- 03:30 Fluminense - LDU Quito
Almanya 3. Lig
- 21:00 Sandhausen - Freiburg II
Mısır Premier Lig
- 20:00 Ceramica Cleopatra - Arab Contractors SC
- 17:00 Pharco FC - National Bank Egypt
İtalya Serie C, B Grubu
- 22:45 Cesena - Virtus Entella
- 22:45 Trento - Pro Patria
- 22:45 Pineto - Carrarese
- 22:45 Lumezzane - Arzignano Valchiampo
- 22:45 Albinoleffe - Giana Erminio
- 22:45 U.S. Pergolettese - Alessandria
- 22:45 Virtus Verona - Pro Sesto
Fransa Ulusal Lig
- 21:30 Nancy - Nimes Olympique
- 21:30 FC Martigues - SAS Epinal
- 21:30 Chamois Niortais - Marignane Gignac
- 21:30 SO Cholet - Dijon
Almanya Amatör Bölgesellig Kuzey
- 21:00 SpVgg Bayreuth - Illertissen
- 21:00 FC Eilenburg - Viktoria Berlin
Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi
- 20:00 Al Hilal - Al-Ittihad Jeddah
- 17:00 Al Akhdoud - Al-Riyadh
- 17:00 Abha - Al Tai
Ürdün Pro Ligi
- 17:00 Shabab Al Ordon - Sahab
Kolombiya Primera A, Açılış
- 03:45 Independiente Medellin - Deportivo Pasto
Uruguay Primera Lig, Açılış
- 23:00 Cerro - Club Atletico Progreso
Polonya 2. Lig
- 19:45 Pogon Siedlce - Hutnik Krakow
Honduras Ulusal Lig, Kapanış
- 02:00 CD Vida - Olancho
- 00:00 CD Marathon - CD Victoria
- 04:00 CD Olimpia - UPNFM
Fas Botola
- 22:00 Union de Touarga - Youssoufia Berrechid
- 20:00 Chabab Mohammedia - FUS Rabat
Endonezya 1. Lig
- 11:00 TIRA Persikabo - Arema
- 15:00 Bhayangkara - Madura United
Hindistan Süper Ligi
- 17:00 ATK Mohun Bagan - Jamshedpur
Peru Primera Ligi, Açılış
- 23:00 ADT - Alianza Lima
Etiyopya Premier Lig
- 19:00 Fasıl Kenema SC - Awassa Kenema
- 16:00 Defence Force - Hadiya Hossana
Güney Afrika Championship
- 20:30 Maritzburg United - MM Platinum
- 16:30 Milford - Hungry Lions
NPL, Güney Avustralya
- 12:00 South Adelaide Panthers - Adelaide Comets
- 12:00 Para Hills Knights - Adelaide City
Avustralya NPL, Queensland
- 13:30 Gold Coast United - Gold Coast Knights
- 13:30 Queensland Lions - Rochedale Rovers
- 13:30 Redlands United - Brisbane Olympic
Arjantin Superliga Kupası
- 01:00 Gimnasia La Plata - Instituto
- 03:15 Independiente Rivadavia - Barracas Central
- 03:15 Huracan - Rosario Central
Avustralya NPL, Victoria
- 12:30 Moreland City - Avondale
- 11:45 Dandenong City - Oakleigh Cannons
- 11:30 Heidelberg United - Green Gully
İngiltere Amatör Professional Development League
- 17:00 Millwall U21 - Swansea City U21
- 16:00 Burnley U21 - Coventry City U21
- 16:00 Barnsley U21 - Wigan Athletic U21
İtalya Campionato Primavera 1
- 16:30 Monza U19 - Empoli U19
Avustralya A-League, Women
- 08:30 Western United (K) - Canberra United (K)
Mısır 2. Division A, Championship Round
- 16:30 El Qanah - Petrojet
- 16:30 El Sekka El Hadid - Ghazl El Mehalla
- 16:30 Tanta FC - Raya Ghazl Kafr El Dawar
- 16:30 La Viena FC - Proxy
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.