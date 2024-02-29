- Siyaset

İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde öğrencilerle buluşarak, eğitim ve sosyal yaşamı iyileştirecek yenilikçi projelerini tanıttı. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala gerçekleşen bu buluşmada Durak, öğrencilerin en çok şikayetçi olduğu ulaşım ve sosyal alanların eksikliği sorunlarına yönelik çözümler sundu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri mask
İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri
İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri
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Ulaşım sorununa köklü çözümler

Durak, öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla kapsamlı bir plan hazırladığını belirtti. Bu plan kapsamında toplu taşıma araçlarının sayısının ve kapasitesinin artırılacağını, şehir içi güzergahların genişletileceğini açıkladı. Ayrıca, mevcut mobil uygulamanın entegrasyonunu sağlayarak vatandaşların anlık bilgiye kolayca erişimini mümkün kılacaklarını ifade etti. Akıllı duraklar aracılığıyla yolculara otobüs konumu, tahmini varış süresi, haber ve hava durumu gibi bilgiler sunulacak.

İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

Yenilikçi projeler

Durak, öğrencilerin ders çalışabileceği ve boş zamanlarını değerlendirebileceği alanlar oluşturacaklarını söyledi. 7/24 açık olacak gençlik merkezi ve kütüphane projeleriyle öğrencilere kaliteli çalışma alanları sağlanacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatrolar ve sergiler düzenlenirken, e- spor merkezi ile gençlerin dijital dünyadaki oyunları bir arada oynayabilecekleri bir ortam yaratılacak.İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

Bolu için geniş kapsamlı vizyon

Durak, tüm Bolu halkını kucaklama ve her bireyin sorunlarına çözüm bulma amacıyla bu göreve talip olduğunu vurguladı. Bolulu vatandaşlardan destek isteyen Durak, verilen desteğin karşılığında kaliteli hizmet sunma sözü verdi.İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

İlhan Durak'tan öğrencilere söz

Durak'ın üniversite öğrencilerine yönelik vaatleri, öğrenci yaşamını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek projeleri içeriyor. Bu vaatler, öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarına olumlu katkılar sunmayı hedefliyor, böylece Bolu'da öğrenci olmanın deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

 

# eğitim, öğrenci

29 Şub 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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