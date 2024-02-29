İlhan Durak’ın üniversitelileri can evinden vuracak vaatleri

Ulaşım sorununa köklü çözümler
Durak, öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla kapsamlı bir plan hazırladığını belirtti. Bu plan kapsamında toplu taşıma araçlarının sayısının ve kapasitesinin artırılacağını, şehir içi güzergahların genişletileceğini açıkladı. Ayrıca, mevcut mobil uygulamanın entegrasyonunu sağlayarak vatandaşların anlık bilgiye kolayca erişimini mümkün kılacaklarını ifade etti. Akıllı duraklar aracılığıyla yolculara otobüs konumu, tahmini varış süresi, haber ve hava durumu gibi bilgiler sunulacak.
Yenilikçi projeler
Durak, öğrencilerin ders çalışabileceği ve boş zamanlarını değerlendirebileceği alanlar oluşturacaklarını söyledi. 7/24 açık olacak gençlik merkezi ve kütüphane projeleriyle öğrencilere kaliteli çalışma alanları sağlanacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatrolar ve sergiler düzenlenirken, e- spor merkezi ile gençlerin dijital dünyadaki oyunları bir arada oynayabilecekleri bir ortam yaratılacak.
Bolu için geniş kapsamlı vizyon
Durak, tüm Bolu halkını kucaklama ve her bireyin sorunlarına çözüm bulma amacıyla bu göreve talip olduğunu vurguladı. Bolulu vatandaşlardan destek isteyen Durak, verilen desteğin karşılığında kaliteli hizmet sunma sözü verdi.
İlhan Durak'tan öğrencilere söz
Durak'ın üniversite öğrencilerine yönelik vaatleri, öğrenci yaşamını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek projeleri içeriyor. Bu vaatler, öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarına olumlu katkılar sunmayı hedefliyor, böylece Bolu'da öğrenci olmanın deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.