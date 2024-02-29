Biga'da yaşanan 4.6 büyüklüğünde deprem hakkında uzmanlar ne diyor?

Çanakkale'nin Biga ilçesi, 4.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 16.09'da meydana gelen bu sarsıntı, yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bu olay, bölge halkı arasında endişe yaratırken, yetkililerden ve deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

Yetkililerden Rahatlatıcı Mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının derhal başlatıldığını ve ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. AFAD da, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmediğini duyurdu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Bilgilendirme

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki depremle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ercan, Biga-Çan kırığının, Erdek'ten Edremit Körfezi'ne doğru uzanan Edincik kırığının bir kolunu oluşturduğunu ve bu kırığın 6.0 ila 6.2 büyüklüğünde depremler üretebilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Ancak, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı bir etkisi olmadığını vurguladı. Ercan, 1983 yılında aynı bölgede meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, mevcut durum için "Sıkıntı yok" mesajını verdi.

Son Değerlendirme

Çanakkale Biga'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını ve çevre illerde yaşayanları tedirgin etse de, yetkililerin ve deprem uzmanlarının açıklamaları, olası bir panik ortamının önlenmesine yardımcı oldu. AFAD ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri, toplumu doğru bilgilendirme ve rahatlatma açısından büyük önem taşıyor. Bu tür doğal afetler karşısında yetkililerin hızlı ve şeffaf bilgilendirme yapması, halkın güvenini artırıyor ve olası zararların önlenmesine katkıda bulunuyor.