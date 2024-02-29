Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı

Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği
Belediye Başkanı Recai Çakır, ekonomik zorluklar ve ulaşım giderlerinin öğrenciler için büyük bir yük teşkil ettiğini belirtti. Bu nedenle Amasra Belediyesi'nin imkanları dahilinde lise öğrencilerine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Çakır, " Eğitim, toplumun bilinçlenmesi için en güçlü araçtır. Amacımız, öğrencilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır" dedi.
Açık Liselere Geçiş ve Artan Masraflar
Örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlerin son yıllarda arttığına dikkat çeken Başkan Çakır, bu durumun temelinde ulaşım ve yemek giderlerindeki artışların yattığını vurguladı. Ankara ve İstanbul belediyelerinin benzer destek programlarına işaret eden Çakır, Amasra Belediyesi'nin de bu konuda adım attığını belirtti.
Başvuru Süreci ve Ödeme Planı
Destek programına başvuruların başladığı ve Mart ayında ilk ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Ulaşım desteğine başvurmak isteyen öğrenciler, Amasra Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecini takip edebilir. Bu destekle birlikte, öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları maddi zorlukların üstesinden gelmeleri ve eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.