- Eğitim

Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı

Amasra Belediyesi'nin Şubat ayındaki meclis toplantısında aldığı kararla, il merkezindeki devlet liselerinde eğitim gören öğrencilere aylık 1000 TL ulaşım desteği sağlanacak. Bu destekle beraber öğrencilerin eğitim hayatındaki zorlukların hafifletilmesi, eğitimden kopmalarının önlenmesi ve ilçe ile il merkezi arasındaki göçün azaltılması amaçlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı mask
Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı
Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı
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Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği

Belediye Başkanı Recai Çakır, ekonomik zorluklar ve ulaşım giderlerinin öğrenciler için büyük bir yük teşkil ettiğini belirtti. Bu nedenle Amasra Belediyesi'nin imkanları dahilinde lise öğrencilerine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Çakır, " Eğitim, toplumun bilinçlenmesi için en güçlü araçtır. Amacımız, öğrencilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır" dedi.

Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı

Açık Liselere Geçiş ve Artan Masraflar

Örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlerin son yıllarda arttığına dikkat çeken Başkan Çakır, bu durumun temelinde ulaşım ve yemek giderlerindeki artışların yattığını vurguladı. Ankara ve İstanbul belediyelerinin benzer destek programlarına işaret eden Çakır, Amasra Belediyesi'nin de bu konuda adım attığını belirtti.Lise öğrencilerine eğitim desteği! 1000 TL ulaşım yardımı

Başvuru Süreci ve Ödeme Planı

Destek programına başvuruların başladığı ve Mart ayında ilk ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Ulaşım desteğine başvurmak isteyen öğrenciler, Amasra Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecini takip edebilir. Bu destekle birlikte, öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları maddi zorlukların üstesinden gelmeleri ve eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor.

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29 Şub 2024 - 10:20 Bartin- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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