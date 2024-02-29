Oto hırsızlığı operasyonu! Zanlı kıskıvrak yakalandı

Hızlı ve Etkili Polis Müdahalesi
Yenice'de yaşanan oto hırsızlığı olayı üzerine, bölge emniyet müdürlüğü derhal bir çalışma başlattı. Hırsızlık ihbarının alınmasının ardından, polis ekipleri, aracın izini sürmek için PTS (Plaka Tanıma Sistemi) gibi teknolojik araçlardan yararlandı. Bu sayede, çalınan aracın Karabük merkezden Yenice'ye, oradan da Zonguldak yönüne doğru ilerlediği tespit edildi. Araç, Kabalaklı mevkisinde başarılı bir operasyonla ele geçirildi.
Kapsamlı Soruşturma ve Tutuklama
Yapılan saha araştırmaları sonucunda, aracın anahtarını sahibinin iş yerinden çalarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, F.E. olarak kimliklendirildi. F.E.'nin geçmişte 60 ayrı suç kaydı bulunduğu ve çalıntı araç ile bir akaryakıt istasyonundan yakıt çalarak kaçtığı ortaya çıktı.
F.E.'nin yanı sıra olaya karıştığı düşünülen diğer şüpheliler E.Ç., F.Y. ve E.K. de Zonguldak'ta çalıntı araçta bulundukları sırada yakalandı. Şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, ancak F.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.