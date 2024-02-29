A101'de Ramazan Ayına özel indirim fırsatları: hurmadan tatlılara süper fiyatlar!

Bolu A10’ler de Ramazan Ayına özel indirim fırsatları

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Bolu A101’ler de müşterilerine özel dolu dolu indirimler sunuyor. Hurmalardan başlayıp, geleneksel tatlılara kadar uzanan bu indirim fırsatları, Ramazan sofralarını zenginleştirecek çeşitlilikte. İşte A101'de yer alan Ramazan indirimlerinde öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Hurmalarda Tatlı Bir Başlangıç:

250 g Çerezzya Medine Hurması: 99.90 TL

500 g Çerezya Sukkari Hurması: 89.90 TL

250 g Çerezya Hudri Hurması: 59.90 TL

300 g Çerezya Kudüs Hurması: 99.90 TL

300 g Çerezya Tunus Hurması: 37.90 TL

Ana Yemekler İçin Temel Malzemeler:

5 kg Köy Sofrası Pilavlık Pirinç: 99.90 TL

1 kg Tat Dermason Fasulye: 59.90 TL

1 kg Hasata Pilavlık Antep Bulguru: 24.90 TL

1 kg Tat Yerli Kırmızı Mercimek: 34.90 TL

Ramazan Tatlılarına Özel İndirimler:

300 g Bizin Güllaç: 51 TL

300 g Tadal Revani: 39 TL

250 g Şenal Şekerpare: 19.90 TL

400 g Şenal Tepsi Kadayıf: 35.90 TL

140 g Öğün Kemalpaşa: 16.90 TL

200 g Ege Paket Kadayıf: 19.90 TL

Hazır çorba ve süt ürünleri

Knorr Çorba Çeşitleri 19.90 TL

Knorr Çubuk Makarna Çeşitleri 22.90 TL

Knorr Makarna Sosu Çeşitleri 24.90 TL

Knorr Çiğ Köfte Harcı 24.90 TL

24'lü Tavuk Bulyon 39.90 TL

Knorr Çeşni Çeşitleri 26.90 YL

Mercimek Köftesi Harcı 24.90 TL

Körili Noddle 6.95 TL

5 kg Birşah Az Yağlı Yoğurt 135 TL

700 g Ekonom Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 109 TL

1 kg Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 32.50 TL

800 g Ponti Dondurulmuş Kıymalı Patatesli Tepsi Böreği 99.90 TL

1 L Akmina Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 18 TL

TV’ler, beyaz eşyalar ev gerçeleri

Toshiba 70'' Ultra HD 4K Smart LED TV 26.999 TL

Onvo 65'' Ultra HD WebOs LED TV 16.999 TL

Philips 55'' UHD Smart LED TV 21.999 TL

Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 14.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

SEG Buzdolabı 8.999 TL

Hyundai 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

Homend Çelik Çay makinesi 1.499 TL

Arzum Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Oral-B Diş Fırçası 699 TL

VOLTA VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

Mutfak araç gereçleri

Pipetli Cam Bardak/Şişe 19.90 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59.90 TL

Paşabahçe Ayaklı Cam Meyvelik 99.90 TL

Cam Motivasyon Matarası Çeşitleri 39.90 TL

Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL

Tava ve Sahan Seti 449 TL

3'lü Süzgeç 139 TL

Ultra Granit Basık/Derin Tencere 499 TL

Trend Saklama Kabı 39.90 TL

Mobilyalar ve el aletleri

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL

Masa Takımı 4.999 TL

Piranha Darbeli Matkap 499 TL

Piranh Avuç Taşlama 499 TL

Piranha Dekupaj Testere 499 TL

Piranha Akülü Vidalama Seti 549 TL

Oyuncaklar ve bebek ürünleri

Oyuncak Bebek Parti Seti 169 TL

Oyuncak Sağlık Seti 99.90 TL

Oyuncak Çadır Çeşitleri 249 TL

Oyuncak Uzay Macerası Hamur Seti 62.50 TL

Oyuncak Peluş Çeşitleri 119 TL

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri 244 TL

10 kg Peros Toz Deterjan 245 TL

5 L Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 99 TL

2'li Bref Power Aktiv Klozet Blok 49.90 TL

100'lü Sleepy Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 77 TL

Ev tekstili ve ihtiyaçları

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 179 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 239 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 199 TL

Bayan Yarım Fermuarlı Polar 149 TL

Büyük Boy ABS Valiz 729 TL

Bolu A101 Marketlerinde Ramazan ayı boyunca bu özel indirimlerle hem geleneksel lezzetleri sofralara taşıyor hem de alışverişinizi ekonomik bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyor. Hurmalardan tatlılara, ana yemek malzemelerinden iftar sofralarını süsleyecek çeşitlere kadar birçok üründe cazip fiyatlar sizleri bekliyor.