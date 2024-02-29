PTT'den kritik UETS uyarısı, e-tebligat kontrolü ihmal edilirse ne olur?

Tebligatlarınızı Göz Ardı Etmeyin!

Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), vatandaşları Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tebligatları düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Bu uyarı, bir vatandaşın haciz ihbarnamesinden habersiz kalması ve 650 bin lira ödemek zorunda kalması gibi ciddi bir mağduriyet yaşamasının ardından geldi.

E-Tebligat Hesaplarına Dikkat!

UETS, gerçek ve tüzel kişilere yönelik elektronik tebligat hizmeti sunuyor. Gerçek kişilere ait e-tebligat hesapları, isteğe bağlı olarak ya da zorunlu olarak, ilgili kamu kurumlarının yönlendirmesiyle açılabiliyor. PTT, hesap açılışlarında kesin kanıt oluşturacak şekilde, kim tarafından ve hangi IP adresi üzerinden açıldığına dair bilgileri 30 yıl süreyle saklıyor.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, tebligat alan kullanıcıların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine bildirimler gönderiliyor. Bu nedenle, hesap açılışında kullanıcılardan iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve bu bilgileri doğrulamaları isteniyor. İletişim bilgileri kaydedilmeyen veya doğrulanmayan hesaplara, tebligat bildirimleri ulaştırılamıyor.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre, sadece yetkili kamu kurumları UETS üzerinden tebligat gönderebiliyor. Alıcı olarak tanımlanan hesap sahipleri, hesaplarına düzenli olarak giriş yaparak tebligatlarını kontrol etmekle yükümlü. E-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi takip eden beşinci gün sonunda yapılmış sayılıyor. Bu nedenle, elektronik tebligat bildirimi almak isteyen hesap sahiplerinin iletişim bilgilerini güncel tutmaları büyük önem taşıyor.

PTT, UETS kullanıcılarını tebligatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Bu, hem hesap güvenliğini sağlamak hem de olası mağduriyetleri önlemek adına kritik bir adım olarak öne çıkıyor.