Kadın girişimciden istihdam başarısı

Anneannesinin Mirası Lokanta

Yadigar Benli, 12 yıl önce anneannesinden öğrendiği değerli lokantacılık bilgilerini kullanarak kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta daha az çeşit yemekle müşterilerine hizmet veren Benli, zamanla menüsünü genişleterek Devrek'e özgü yöresel lezzetleri de sunmaya başladı. İşletmesinde sadece kadınların çalıştığı ve günlük 25 farklı çeşit yemeğin hazırlandığı bu lokanta, Benli'nin liderliğinde müşterilerine adeta bir ev ortamı sunuyor.

Kadınların Gücüne İnanç

Benli, işletmesini kurduğu günden bu yana, kadınların her alanda başarılı olabileceğine dair inancını pekiştiren bir iş ortamı yaratmayı başardı. İşe aldığı kadınlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, onların da meslek sahibi olmalarını sağladı. Başlangıçta üç kadınla yola çıkan Benli, şimdi 10 kadın çalışanıyla Devrek'te önemli bir kadın istihdamı örneği sergiliyor.

"Ev Yemekleri" Konseptiyle Başarı

Lokantasında "ev yemekleri" konseptini benimseyen Benli, müşterilerine evlerindeki gibi bir yemek deneyimi sunuyor. Haftanın belirli günlerinde yöresel yemeklere de yer veren menü, müşteriler tarafından büyük beğeni topluyor. Benli ve ekibi, müşterileriyle kurdukları sıcak ilişkilerle onları sadece birer müşteri olarak değil, birer misafir olarak görüyor ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Kadın Girişimciliğine Örnek

Yadigar Benli'nin hikayesi, kadın girişimciliğine ve kadınların iş gücüne katılımına verilen önemin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Kadın eliyle hazırlanan yemeklerin lezzeti ve kalitesi, Benli'nin işletmesinin başarısını perçinliyor. Benli, "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Kadınlar istediklerinde başaramayacakları hiçbir şey yok" diyerek, kadınların güçlü ve başarılı olabileceğine dair mesajını güçlendiriyor.