Kadın girişimciden istihdam başarısı

Anneannesinin Mirası Lokanta
Yadigar Benli, 12 yıl önce anneannesinden öğrendiği değerli lokantacılık bilgilerini kullanarak kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta daha az çeşit yemekle müşterilerine hizmet veren Benli, zamanla menüsünü genişleterek Devrek'e özgü yöresel lezzetleri de sunmaya başladı. İşletmesinde sadece kadınların çalıştığı ve günlük 25 farklı çeşit yemeğin hazırlandığı bu lokanta, Benli'nin liderliğinde müşterilerine adeta bir ev ortamı sunuyor.
Kadınların Gücüne İnanç
Benli, işletmesini kurduğu günden bu yana, kadınların her alanda başarılı olabileceğine dair inancını pekiştiren bir iş ortamı yaratmayı başardı. İşe aldığı kadınlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, onların da meslek sahibi olmalarını sağladı. Başlangıçta üç kadınla yola çıkan Benli, şimdi 10 kadın çalışanıyla Devrek'te önemli bir kadın istihdamı örneği sergiliyor.
"Ev Yemekleri" Konseptiyle Başarı
Lokantasında "ev yemekleri" konseptini benimseyen Benli, müşterilerine evlerindeki gibi bir yemek deneyimi sunuyor. Haftanın belirli günlerinde yöresel yemeklere de yer veren menü, müşteriler tarafından büyük beğeni topluyor. Benli ve ekibi, müşterileriyle kurdukları sıcak ilişkilerle onları sadece birer müşteri olarak değil, birer misafir olarak görüyor ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.
Kadın Girişimciliğine Örnek
Yadigar Benli'nin hikayesi, kadın girişimciliğine ve kadınların iş gücüne katılımına verilen önemin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Kadın eliyle hazırlanan yemeklerin lezzeti ve kalitesi, Benli'nin işletmesinin başarısını perçinliyor. Benli, "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Kadınlar istediklerinde başaramayacakları hiçbir şey yok" diyerek, kadınların güçlü ve başarılı olabileceğine dair mesajını güçlendiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.