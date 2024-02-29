Erdoğan, önce sabır istedi sonra umut ışığı saçtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yeni vaatlerde bulunarak, ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden emekliler için umut ışığı oldu. Erdoğan, devlet ve millet olarak daha fazla çalışacaklarını belirterek, geleceğe dair umutlu bir mesaj verdi

Emeklilerin ekonomik durumu ve hayat pahalılığı ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığının vatandaşlar arasında özellikle emeklileri olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun farkında olduklarını ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için çaba gösterdiklerini vurguladı. Ekonomik zorluklarla mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin karşılıksız gelir kaynaklarına sahip olmadığını, bu nedenle çalışarak kazanmanın zorunluluğu üzerinde durdu.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar

Erdoğan, emekli maaşlarını arzu edilen seviyeye çıkarmak için devlet ve millet olarak daha fazla çaba sarf edeceklerini ifade etti. Türkiye'de 16 milyon emekli olduğunu ve seyyanen artışların maaşlar arasında adaletsizlik yarattığının farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, ortaya çıkan kazançtan emeklilere hak ettikleri payın verileceğini söyledi.

Adaletsizlikle mücadele ve çözüm arayışları

Cumhurbaşkanı, emekli maaşları arasındaki adaletsizliklere dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için arayış içinde olduklarını belirtti. Her işin hesabını millete vermeyi bir görev olarak gördüklerini ve eleştirilere rağmen doğru bildikleri yolda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Ekonomik dengelerin sağlanması ve gelecek vaadi

6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisine 104 milyar dolarlık bir maliyet getirdiğini belirten Erdoğan, ekonomik dengeleri sağlamak için güçlü bir program uyguladıklarını ve yıl sonuna kadar olumlu sonuçlar beklediklerini dile getirdi. Geleceğin bugünden daha iyi olacağına dair umutlu bir mesaj vererek, milletten sabır istedi.

Sabır ve umut vurgusu

Cumhurbaşkanı, mevcut sıkıntıların üstesinden geleceklerine olan inancını milletle paylaşarak, sabır istedi. Eleştirilere ve bozgunculuk peşinde koşanlara karşı duracaklarını ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.