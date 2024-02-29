Gerede'de Dünya Böbrek Günü farkındalığı

Kronik böbrek hastalığının önemi ve erken teşhisin gücü

Kronik böbrek hastalığı, dünya genelinde ve Türkiye'de salgın bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Erken teşhis ile hastalığın önlenmesi veya ilerlemesinin geciktirilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, hastalık hakkındaki farkındalığın düşük olması, erken dönemde tespit şansını azaltmakta ve sonuç olarak son dönem böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Türkiye'de kronik böbrek hastalığı prevalansı

Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan bir tarama çalışması, Türkiye'de her 6-7 yetişkinden birinin çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, hastalık hakkında farkındalığın %10'un altında olduğunu göstermektedir. Bu düşük farkındalık, hastalığın son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemesine ve hastaların yaşam kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına neden olmaktadır.

Kronik böbrek hastalığından korunma yolları

Kronik böbrek hastalığından korunmak için alınabilecek önlemler arasında düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, vücut ağırlığını korumak, tuz tüketimini azaltmak, yeterli miktarda sıvı tüketmek, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, kan basıncı ve kan şekerini düzenli olarak ölçtürmek ve risk grubunda olan bireylerin böbreklerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği'nin rolü

Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği, kronik böbrek hastalığı konusunda farkındalığı artırmak ve hastalığın önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kurumlar, hastalığın erken teşhisi ve yönetimi konusunda toplumu bilgilendirerek, kronik böbrek hastalığının yayılmasını önlemeye çalışmaktadır.

Toplumun rolü ve farkındalık

Toplumun kronik böbrek hastalığı konusunda bilinçlenmesi ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmesi, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmaları, toplumsal farkındalığı artırma ve kronik böbrek hastalığının önlenmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.