ÖTV muafiyeti üst sınırı 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseldi

Türkiye'de otomobil piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst sınırındaki değişiklik, bazı SUV model araçların fiyatlarında büyük düşüşlere yol açtı. Bu değişiklikle birlikte, araç almayı planlayan tüketiciler için cazip fırsatlar ortaya çıktı. İşte ÖTV muafiyeti kapsamında fiyatı düşen bazı popüler SUV modelleri ve yeni fiyatları:

ÖTV Muafiyetiyle Fiyatı Düşen SUV Modelleri

Dacia Sandero Stepway: Önceki fiyatı 908.000 TL iken, yeni ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle birlikte fiyatı 505.000 TL'ye düştü. Fiat Egea Cross: Düzenleme öncesi 997.000 TL olan fiyatı, şimdi 555.000 TL'ye indi. Hyundai Bayon: Yeni düzenlemeyle birlikte 1.085.000 TL'den 603.000 TL'ye düşen bir diğer model. Kia Stonic: ÖTV indirimi sonrası 1.148.000 TL'den 638.000 TL'ye geriledi.

Bu fiyat düşüşleri, ÖTV muafiyeti üst sınırındaki değişiklik sayesinde mümkün oldu. Bu değişiklik, özellikle orta sınıf araç almayı hedefleyen tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor.

ÖTV Muafiyeti Nedir?

ÖTV muafiyeti, devletin belirli koşulları sağlayan tüketicilere sunduğu bir vergi indirimidir. Bu indirim, genellikle engelli vatandaşlar gibi özel gruplara yönelik olmakla birlikte, zaman zaman ekonomik koşullar veya piyasa canlandırma amacıyla genişletilebiliyor. Son düzenlemeyle, daha geniş bir tüketici kitlesi bu muafiyetten yararlanma şansı buldu.

ÖTV muafiyeti üst sınırındaki bu değişiklik, otomobil piyasasında önemli bir canlanmaya yol açabilir. Araç almayı düşünen tüketiciler için yılın en cazip dönemi olabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen yeni fiyatlar ve modeller üzerinden tercihlerini yapabilirler.