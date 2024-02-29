29 Şub 2024 - 15:00- Gündem G:

Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası

Akdeniz ve Marmara Denizi kıyıları, her yıl bahar aylarında görülen turuncu plankton çoğalması ve denizanası istilası ile dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu doğal olayın endişe edilecek bir durum olmadığını belirtiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası mask
Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası
Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası
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Turuncu Dalgalar ve Denizanaları Marmara'yı Sarıyor

Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nin kıyıları da, dün itibarıyla renk değiştiren bir doğa olayına sahne oldu. Planktonların çoğalması sonucu turuncuya bürünen deniz yüzeyi, görenleri hayrete düşürdü. Bu renk değişimiyle birlikte, kıyılarda beyaz denizanalarının sayısında da artış gözlendi.

Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası

Tekirdağ Kıyıları Yine Turuncu

Her bahar mevsiminde tekrarlanan bu doğal fenomen, Tekirdağ kıyılarında da kendini gösterdi. Denizin turuncu renge bürünmesi ve denizanalarının çoğalması, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından merakla izlendi.Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası

Doğal Bir Olay: Plankton Çoğalması

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaşanan bu olayın her yıl Nisan ve Mayıs aylarında görülen doğal bir plankton çoğalması olduğunu açıkladı. Pehlivanoğlu, vatandaşların bu durum karşısında endişelenmemesi gerektiğini, deniz planktonunun ve denizanalarının doğal deniz yaşamının bir parçası olduğunu vurguladı.Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası

Vatandaşlara Mesaj: Korkuya Yer Yok

Pehlivanoğlu, deniz planktonunun ve denizanalarının balıklar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını, bu yüzden vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini belirtti. Denizanalarının mevsimsel geçişlerinin doğanın bir parçası olduğunu ve bu sürecin korkulacak bir durum olmadığını ifade etti.Marmara ve Akdeniz kıyıları renk değiştirdi: turuncu plankton ve denizanası istilası

Marmara ve Akdeniz kıyılarını saran turuncu renk ve denizanası istilası, her yıl bahar aylarında tekrarlanan doğal bir olay olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu fenomenin deniz yaşamı için normal olduğunu ve endişe edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

# doğa, deniz

29 Şub 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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