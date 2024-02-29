BAİBÜ’de ‘Yenileyen Mekanlar’ sergisi açılıyor

Serginin özü: Yenileyen Mekanlar

"Yenileyen Mekanlar" sergisi, BAİBÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmalarından oluşan projeleri içeriyor. Sergi, mekanların nasıl yeniden tasarlanabileceği ve günlük yaşamımızdaki yerlerin nasıl dönüştürülebileceği konusunda yenilikçi fikirler sunuyor. Bu sergi, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve mimarlık alanındaki son trendleri yansıtan bir platform olarak öne çıkıyor.

Etkinlik detayları

Bu heyecan verici sergi, 1 Mart 2024 Cuma günü saat 14.30'da BAİBÜ Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, mimarlık ve tasarım dünyasına ilgi duyan herkes için açık olacak ve katılımcılara öğrencilerin çalışmaları üzerinden yenilikçi mimari yaklaşımları keşfetme fırsatı sunacak.

Serginin amacı

"Yenileyen Mekanlar" sergisinin amacı, öğrencilerin akademik çalışmalarını geniş bir kitleyle paylaşmak ve mimarlık alanında yeni bakış açıları kazandırmaktır. Aynı zamanda, sergi mimarlık öğrencilerine projelerini profesyonel bir ortamda sergileme ve geri bildirim alma şansı vererek eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Katılımcılara davet

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI'nın davetiyle, sergiye katılım göstermek isteyen herkesi bu özel etkinliğe katılmaya ve genç mimarların yenilikçi çalışmalarını keşfetmeye davet ediyoruz. Sergi, mimarlık ve sanat dünyasından profesyoneller, akademisyenler, öğrenciler ve genel kamuoyu için mükemmel bir buluşma noktası olacak.

Beklenen etki

"Yenileyen Mekanlar" sergisi, mimarlık öğrencilerinin kariyerlerinde önemli bir adım olarak görülüyor. Sergi, öğrencilerin sektörle etkileşimini artırırken, aynı zamanda mimarlık ve tasarım alanında kamuoyunun farkındalığını ve ilgisini artırmayı amaçlıyor. Bu etkinlik, geleceğin mimarlarının toplum üzerindeki olumlu etkisini vurgulayacak ve mimarlık eğitiminde yenilikçi yaklaşımların önemini ortaya koyacak.