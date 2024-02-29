Gerede'de Yeşil Devrim, 100 bin dönüm alana aromatik bitki

Gerede, Bolu'nun Bahçedere Köyü'nde başlatılan ve 100 bin dönümlük bir alanda aromatik bitkilerin ekilmesini içeren çığır açan bir projeyle tarımsal yeniliğin öncüsü oluyor. Bu proje, köy halkının ekonomik durumunu iyileştirirken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Muhtar Fevzi Karaman'ın liderliğinde ve Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen bu girişim, yerel topluluklar için yeni bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Tarımsal üretimde yenilikçi bir adım

Bahçedere Köyü'nde hayata geçirilen bu öncü proje, köy halkının tarımsal üretimden sürdürülebilir gelir elde etmesini amaçlıyor. Aromatik bitki ekimi, bölgenin tarımsal çeşitliliğini artırarak ekonomik büyümeyi hızlandıracak bir faktör olarak görülüyor. Bu kapsamlı girişim, köylülerin kendi arazilerinde yenilenebilir bir gelir kaynağı yaratmalarına olanak tanıyor.

Yerel kalkınmaya katkı sağlayan proje

Muhtar Fevzi Karaman'ın önderliğindeki bu yenilikçi proje, Bahçedere Köyü'nün yanı sıra çevre köyler için de bir ilham kaynağı olma potansiyeline sahip. Aromatik bitkilerin ekilmesi, bölgede yeni iş imkanları yaratarak yerel ekonomiyi güçlendirecek ve diğer köylerin benzer sürdürülebilir projeler geliştirmesine öncülük edecek.

İnovasyon ve işbirliğinin gücü

Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu proje, köy halkı ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının önemini vurguluyor. Bu tür yenilikçi girişimler, kırsal kalkınmayı teşvik ederek köy halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Çevresel sürdürülebilirlik yönünde önemli bir adım

Aromatik bitkilerin ekimi, ekonomik faydalarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor. Bu bitkiler, toprağın kalitesini iyileştirir, biyoçeşitliliği artırır ve erozyonu önler, böylece tarımsal faaliyetlerin doğa ile uyum içinde sürdürülmesine katkıda bulunur.

Geleceğe yatırım

Bu proje, Gerede ve çevresindeki köyler için sadece anlık bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam biçiminin temelini oluşturuyor. Aromatik bitkilerin ekimi, bölgede tarımsal yeniliğin ve çevresel bilincin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak.