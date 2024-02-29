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Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

Pazar günü Göztepe ve Boluspor, Trendyol 1. Lig'de kritik bir maçta karşı karşıya geliyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak bu heyecanlı mücadelenin canlı yayınlanacak kanalları belli oldu. Bu maç, Play-Off yarışında önemli bir dönüm noktası olacak.

Mustafa Aykan
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Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta? mask
Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?
Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma yaşanacak. Göztepe ve Boluspor, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönüyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek bu büyük mücadele, Pazar günü futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Play-Off yarışının kaderini belirleyecek bu maçın detaylarına ve canlı yayın bilgilerine yakından göz atalım.

Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

Heyecan dolu 90 dakika

İzmir ekibi Göztepe ile Boluspor'un kıran kırana mücadelesi, 25. haftanın en çok beklenen karşılaşması olarak öne çıkıyor. İki takım da ikinci yarı performansıyla göz doldurdu ve şampiyonluk yarışındaki iddialarını güçlendirdi. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.

Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

İkinci yarının yıldızları parlıyor

Göztepe ve Boluspor, sezonun ikinci yarısında sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. İki takım da son 7 maçta 17 puan toplayarak, ligin en formda ekipleri arasında yer aldı. Özellikle Göztepe'nin hücumdaki etkili performansı ve Boluspor'un disiplinli savunması, bu maçı daha da çekişmeli hale getiriyor.

Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

Canlı yayın ayrıntıları

Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı TRT Spor ve Bein 1 Max kanallarından canlı olarak izleyebilecek. Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Play-Off yarışındaki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen Göztepe ve Boluspor, kritik puanlar için sahada olacak.

Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

Kritik maçın önemi

Göztepe ve Boluspor arasındaki bu kritik mücadele, Trendyol 1. Lig'deki şampiyonluk yarışını daha da kızıştıracak. İki takımın da Play-Off potasındaki yerini korumak ve hatta üst sıralara tırmanmak için sahada ter dökeceği bu maç, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek.

Boluspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri: hangi kanalda ve saat kaçta?

# boluspor, pazar, spor, izmir

29 Şub 2024 - 11:38 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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