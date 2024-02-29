Sahibinden.com'dan otomotiv sektöründe devrim! Otobid ile online araç alım-satımı yeniden tanımlanıyor

Türkiye'nin İkinci El Araç Pazarında Yeni Bir Çağ

Türkiye'nin öncü elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com, otomotiv sektöründe çığır açan bir yeniliğe imza atıyor. 2000 yılında Aksoy Group bünyesinde kurulan ve teknoloji odaklı hizmetleriyle dikkat çeken şirket, 24 yıllık birikimi ve AR-GE merkezinde geliştirilen yenilikçi çözümleriyle, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Otobid: Hızlı, Şeffaf ve Güvenilir Satışın Adresi

Otobid, bireysel kullanıcıların araçlarını, binlerce oto galerinin katılımıyla gerçekleşen online açık artırmada satışa sunmalarını sağlayarak, araçların piyasa değerini en doğru şekilde bulmasına olanak tanıyor.





Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu'nun belirttiği üzere, platform kullanıcıları, araç bilgilerini sisteme girerek ön değerleme yapabiliyor, ardından Otobid hizmet noktalarından randevu alarak araçlarını ekspertize sunuyor. Ekspertiz sonrası belirlenen başlangıç fiyatıyla araç, kayıtlı oto galerilerin katıldığı açık artırmaya çıkıyor. Satış sonrasında ise devir işlemleri sahibinden.com tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanıyor.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da Hizmete Başladı

Şu an İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 11 noktada hizmet veren Otobid, kısa sürede Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor. sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Otobid'in hem satıcılar hem de alıcılar için benzersiz fırsatlar sunduğunu, açık artırma sistemi sayesinde araçların gerçek değerini bulduğunu ve oto galerilere çeşitlilik açısından zengin bir tedarik kaynağı sağladığını vurguluyor.

Sahibinden.com: Teknoloji ve İnovasyonun Buluşma Noktası

Temmuz 2023 itibarıyla aylık 62,8 milyon kullanıcıya ve 519,3 milyon site ziyaretine ev sahipliği yapan sahibinden.com, 13,7 milyar sayfa görüntüleme ile Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformları arasında yer alıyor. Yaklaşık 950 çalışanı, 7 milyondan fazla aktif ilanı ve yüz binlerce ürün çeşidiyle kullanıcılarına geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Geleceğin Otomotiv Alım-Satım Deneyimi

Otomotiv sektöründe dijital dönüşümü hızlandıran Otobid, kullanıcılarına zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlıyor. Açık artırma sistemi, araç satışlarında yeni bir standart belirlerken, sahibinden.com'un güçlü altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, otomotiv sektöründe güven ve memnuniyeti artırıyor. Otobid ile sahibinden.com, ikinci el araç alım-satım işlemlerini kolaylaştırarak, kullanıcılarına değerli bir zaman tasarrufu ve ekonomik fayda sunuyor.