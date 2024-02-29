Barkod uygulamasıyla orman ürünlerini ihaleye çıkıyor!

Yenilikçi Barkod Sistemi: Orman Ürünlerinde Devrim

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliği, orman bakım faaliyetleri sırasında üretilen değerli orman emvalini, barkod sistemi sayesinde kolayca kayıt altına alıyor. 291 metreküp hacmindeki orman emvali, bu sayede ilk kez ve hızla ihale sürecine hazır bir duruma getirildi.

E-Satış Platformu: Hızlı ve Güvenilir İhale Süreci

Barkod uygulamasının entegre edildiği e-satış platformu, orman ürünlerinin ihale sürecini dijital ortama taşıyor. Bu platform, ürünlerin piyasaya sürülme sürecini sadece hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha şeffaf ve erişilebilir bir ihale süreci sunuyor.

Mudurnu'dan Sektöre Yenilikçi Bir Soluk

Mudurnu'nun bu yenilikçi adımı, orman ürünleri sektöründe teknolojinin ve sürdürülebilir yöntemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Barkod sistemi ve e-satış platformunun entegrasyonu, hem üreticilerin hem de alıcıların işlerini kolaylaştırırken, sektördeki dijital dönüşümün de önünü açıyor.