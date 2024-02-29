Barkod uygulamasıyla orman ürünlerini ihaleye çıkıyor!

Yenilikçi Barkod Sistemi: Orman Ürünlerinde Devrim
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliği, orman bakım faaliyetleri sırasında üretilen değerli orman emvalini, barkod sistemi sayesinde kolayca kayıt altına alıyor. 291 metreküp hacmindeki orman emvali, bu sayede ilk kez ve hızla ihale sürecine hazır bir duruma getirildi.
E-Satış Platformu: Hızlı ve Güvenilir İhale Süreci
Barkod uygulamasının entegre edildiği e-satış platformu, orman ürünlerinin ihale sürecini dijital ortama taşıyor. Bu platform, ürünlerin piyasaya sürülme sürecini sadece hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha şeffaf ve erişilebilir bir ihale süreci sunuyor.
Mudurnu'dan Sektöre Yenilikçi Bir Soluk
Mudurnu'nun bu yenilikçi adımı, orman ürünleri sektöründe teknolojinin ve sürdürülebilir yöntemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Barkod sistemi ve e-satış platformunun entegrasyonu, hem üreticilerin hem de alıcıların işlerini kolaylaştırırken, sektördeki dijital dönüşümün de önünü açıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.