Bolu ŞOK'lar da bahar temizliği ve yenilenme zamanı: 2 Mart 2024 indirimleri açıklandı!

ŞOK marketler zinciri Bolu Mağazalarında 2 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu katalog, evinizi bahar temizliği ve yenileme projeleri için gerekli olan her şeyi kapsıyor. Pijama takımlarından, sabahlıklara, omuz çantalarından, merdivenlere ve boyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte ŞOK'ta indirime giren bazı dikkat çekici ürünler ve fiyatları:
Ev ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Büyük İndirimler
Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı: 1.499 TL
Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL
Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti: 149 TL
3+1 Luiza Merdiven: 499 TL
Kadın Pijama Takımı: 299 TL
Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık: 350 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip: 54,95 TL
Boya ve Tamirat İhtiyaçlarınız İçin İndirimli Fiyatlar
10 kg Quartz İç Cephe Boyası: 299 TL
17,5 kg Quartz Tavan Boyası: 349 TL
Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası: 49,95 TL
280 gram Şeffaf Silikon: 79,95 TL
İç Cephe Rulosu: 99,95 TL
Kalorifer Rulosu: 39,95 TL
Tamir ve Bakım Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar
X7 Eldiven: 29,95 TL
Tamir Bandı: 24,95 TL
280 ml Akrilik Mastik: 39,95 TL
Elektrik Bandı: 12,95 TL
Fırça No:2,5: 39,95 TL
Çelik Pense: 179 TL
Maskeleme Bandı: 29,95 TL
Plastik Silikon Tabancası: 59,95 TL
Moda ve Aksesuarlarda İndirimli Bahar Alışverişi
Zincir Askılı Omuz Çantası: 139 TL
Cüzdan: 79,95 TL
Kadın Omuz Çantası: 145 TL
Kadın Sırt Çantası: 179 TL
Zincir Askılı Telefonluk: 129 TL
Bolu ŞOK'lar da 2 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan aktüel kataloğu, evinizdeki ihtiyaçları karşılamak ve kişisel bakımınıza özen göstermek için mükemmel fırsatlar sunuyor. Bahar temizliği ve yenilenme projeleriniz için ihtiyacınız olan her şeyi indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.