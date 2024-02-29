1 Mart 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi SEDAŞ planlı kesintiler: Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat!

1 Mart 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|MERKEZ
|KASAPLAR
|E.5 CD., E-5, GÜCÜKDERE, POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI MAH SK.
|01.03.2024
|09:00
|15:30
|MENGEN
|HASANBEYLER, KIREMITLIK, SAZLAR
|1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU, 7 NOLU SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, SAZLAR KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|09:30
|17:00
|MUDURNU
|KEÇİKIRAN
|KEÇİKIRAN KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|09:30
|17:30
|MERKEZ
|AVDAN
|AVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU
|01.03.2024
|09:30
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.