29 Şub 2024 - 15:03- Yaşam G:

1 Mart 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi SEDAŞ planlı kesintiler: Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat!

1 Mart 2024 tarihinde Bolu'nun Merkez, Mengen, Mudurnu, ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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1 Mart 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi SEDAŞ planlı kesintiler: Bolu Merkez, Mengen, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat! mask
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1 Mart 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
MERKEZKASAPLARE.5 CD., E-5, GÜCÜKDERE, POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI MAH SK.01.03.202409:0015:30
MENGENHASANBEYLER, KIREMITLIK, SAZLAR1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU, 7 NOLU SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, SAZLAR KÖYÜ YOLU01.03.202409:3017:00
MUDURNUKEÇİKIRANKEÇİKIRAN KÖYÜ YOLU01.03.202409:3017:30
MERKEZAVDANAVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU01.03.202409:3017:00
# bolu elektrik kesintisi, mudurnu, elektrik

29 Şub 2024 - 15:03 Bolu- Yaşam

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