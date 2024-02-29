29 Şub 2024 - 15:10- Yaşam G:

Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?

Mengen Köftesi tarifi ile Bolu'nun geleneksel lezzetini sofralarınıza taşıyın! Dana ve kuzu eti, özel baharatlar ve Mengen peyniri ile hazırlanan bu köfte, herkesin beğenisini kazanacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır? mask
Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?
Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?
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Bolu, zengin mutfak kültürüyle bilinir ve bu kültürün en önemli temsilcilerinden biri de Mengen Köftesi'dir. Mengen Köftesi, dana ve kuzu etinin mükemmel uyumu, eşsiz baharatlar ve Mengen peyniri ile hazırlanan bir lezzet şölenidir. İşte bu geleneksel lezzeti evinizde deneyimlemeniz için adım adım tarif.

Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram kıyma (dana ve kuzu karışık)

2 dilim önceki günden kalan ekmek

3 adet soğan

5-6 dal maydanoz

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı rendelenmiş Mengen peyniri

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuzBolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?

Hazırlanışı:

Kıyma Harcının Hazırlanması: Kıyma harcınızın lezzeti, dinlendirme süresiyle doğru orantılıdır. Mümkünse, harcı bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletin.

Soğan ve Sarımsak İşlemi: Soğanları ince ince doğrayın ve sarımsakları rendeleyin. Geniş bir kaba aldığınız kıymaya bu malzemeleri ekleyin.

Ek Malzemelerin İlavesi: Yumurta ve kıyılmış maydanozu da kıymaya ekleyin. Ekmek dilimlerini robottan geçirip karışıma ilave edin.

Baharatların Eklenmesi: Tuz ve baharatları ekleyip yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemi sırasında rendelenmiş Mengen peynirini de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Dinlendirme: Eğer aynı gün içinde pişirecekseniz, harcı en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Şekil Verme ve Pişirme: Dinlendirdiğiniz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp köfte şekli verin. Köfteleri ızgara veya tavada pişirin.

Sunum: Köfteleri ızgara sebzeler, halka soğan, sivri biber veya piyaz ile servis edebilirsiniz.Bolu'nun lezzet sırrı sofralarınızda: Mengen köftesi nasıl yapılır?

Mengen Köftesi, Bolu'nun mutfak sanatının bir yansıması olarak, sofralarınıza geleneksel bir tat katıyor. Mengen peynirinin verdiği eşsiz lezzetle, her yemeğin yıldızı olmaya adaydır. Bu tarif sayesinde, aşçılık sanatının inceliklerini evinizin rahatlığında deneyimleyebilir ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet sunabilirsiniz.

# zengin

29 Şub 2024 - 15:10 Bolu/ Mengen- Yaşam

Mahreç  Esra Perçin

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