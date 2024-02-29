2 Mart 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi SEDAŞ planlı kesintiler: Bolu Merkez, Göynük ilçeler ve köyler dikkat!

2 Mart 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
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|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE
|., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU
|02.03.2024
|11:00
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUT, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KILIÇARSLAN, KÜLTÜR, SAĞLIK, SALIBEYLER
|1004 Sok., 101 SK., 1058 SK., 1449 SK., 1451 SOK, 1704 SK., 203 SK., 31, 4022, 4024, 4025, 4025. SK., 4038, 4042, 4043. SK., 4048, 4049, 4053, 4064, 4072, 4073, 4075, 4168. SK., 4170, 4170., 4182. SK., 4504, 4509, ALPAGUT, ALPAGUT CD., ALPER, ALPTUG, ALPTUĞ SK., ASLI, AYDINLIK SK., AZİM SK., BAHRİYE SK., BATUHAN, BIGEM ÇUBUKÇUOGLU, CAHİT SITKI SK., CANDAN, CANDAN SK., CEMAL TÜRKAN, ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇORAK, DEGER, DESEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞU SK., DOSTLAR, DR. TEVFİK ATAY SK., EMIRGAN, EMİRGAN SK., ENDER, ENDER SK., ERGUVANI, ERGUVANİ SK., ESIN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜZEL, GÜZİDE SK., HILAL, HİLAL SK., HÖYÜK SK., IKIZ KONAKLAR, ISMAIL ÖZER, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İ. BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVARI BULVAR, İKİZ KONAKLAR SK., İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, KALE SK., KANALÜSTÜ SK., KARSU SK., KEMAL TAHİR SK., KESKIN, KESKİN SK., KISMET, LADİN SK., MÜCAHIT, NEHIR, NESLİHAN SK., OSMAN GAZİ CD., OTAG, OTAĞ SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZCAN SK., SAFIR, SAFİR SK., SALI BEYLER CD., SALIBEYLER CD CD., SARICALAR CD., SAZAK, SAZAK SK., SENER, SEVGİM SK., SINIR, SINIR SK., SOĞUKSU SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞAİR SK., ŞEHİTLER CD., ŞELALE SK., ŞELALE SOK, ŞİRİNEVLER SK., TARIH, TEVFİK FİKRET SK., TEZCAN SK., TOROS, TOROS SK., TUGRA, TÜFEKÇI, TÜFEKÇİ SK., ÜLKÜ SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLALAR CD., YELKİ SK., YENİCE SK., YENİÇERİ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.
|02.03.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|KIZILAĞIL, MERKEZ
|KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ
|02.03.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, MERKEZ, SAĞLIK
|1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1238 SK., 1240 SK., ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇİLER CD., DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA MAH 1231.SOK, OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI
|02.03.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.