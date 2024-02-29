1 Mart 2024 Cuma Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ve köyler dikkat!

1 Mart 2024 Cuma Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|DÜZCE
|MERKEZ
|MUSABABA, N KENDISI
|KÖY, MUSABABA KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|09:00
|10:30
|DÜZCE
|MERKEZ
|DOĞANLI, KAHVECI, N KENDISI
|107., 9100., 9130., 9131., 9132., D100 KARAYOLU, DOGANLI, KAHVECI, KÖY SK., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU
|01.03.2024
|14:00
|15:30
|DÜZCE
|MERKEZ
|BATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISI
|BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|16:30
|18:00
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|100, KULUBEYANI
|D-100 KARAYOLU, KULUBEYANI
|01.03.2024
|11:00
|12:30
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|DIP, DİP
|DIP, Uavtede Yok
|01.03.2024
|09:00
|10:30
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|KÖYÜN KENDİSİ
|MUSABABA KÖYÜ
|01.03.2024
|11:00
|12:30
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|KÖYÜN KENDİSİ, POYRAZ, SALLAR
|4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|14:00
|15:30
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|YEŞİLYAYLA
|YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|10:45
|12:15
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|N KENDISI, YILDIZTEPE
|YESILYAYLA, YILDIZTEPE, YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU
|01.03.2024
|14:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.