29 Şub 2024 - 15:19- Yaşam G:

1 Mart 2024 Cuma Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ve köyler dikkat!

1 Mart 2024 Cuma Düzce Merkez, Kaynaşlı ve Gümüşova ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
1 Mart 2024 Cuma Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ve köyler dikkat! mask

1 Mart 2024 Cuma Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
DÜZCEMERKEZMUSABABA, N KENDISIKÖY, MUSABABA KÖYÜ YOLU01.03.202409:0010:30
DÜZCEMERKEZDOĞANLI, KAHVECI, N KENDISI107., 9100., 9130., 9131., 9132., D100 KARAYOLU, DOGANLI, KAHVECI, KÖY SK., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU01.03.202414:0015:30
DÜZCEMERKEZBATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISIBATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU01.03.202416:3018:00
DÜZCEKAYNAŞLI100, KULUBEYANID-100 KARAYOLU, KULUBEYANI01.03.202411:0012:30
DÜZCEKAYNAŞLIDIP, DİPDIP, Uavtede Yok01.03.202409:0010:30
DÜZCEKAYNAŞLIKÖYÜN KENDİSİMUSABABA KÖYÜ01.03.202411:0012:30
DÜZCEKAYNAŞLIKÖYÜN KENDİSİ, POYRAZ, SALLAR4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU01.03.202414:0015:30
DÜZCEGÜMÜŞOVAYEŞİLYAYLAYEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU01.03.202410:4512:15
DÜZCEGÜMÜŞOVAN KENDISI, YILDIZTEPEYESILYAYLA, YILDIZTEPE, YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU01.03.202414:0015:30
# düzce elektrik kesintisi, elektrik, düzce

29 Şub 2024 - 15:19 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL